El Gobierno confirmó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados de haberes mínimos

En este sentido, el texto resuelve: “Otórgase un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2º del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de diciembre de 2024″.

Los grupos que se verán alcanzados por dicho Bono Extraordinario Previsional, son:

Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional De La Seguridad Social (Ansés) , otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05;

instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias; Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la Ansés.

El texto aclara que debido a su carácter de extraordinario, no lo hace pasible de descuentos, condición que se establece “por el presente decreto tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”; al mismo tiempo que aclara que para recibir el pago, los beneficios “deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación”. El último decreto que se había publicado sobre este haber fue en el mes de noviembre bajo el Número de Decreto 965/2024.

La medida comienza a regir a partir de su publicación, mientras que la Jefatura de Gabinete “realizará las adecuaciones presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a las disposiciones que se establecen por el presente decreto”, al igual que la Ansés que “deberá adoptar todas las medidas complementarias y aclaratorias que sean necesarias para asegurar los objetivos planteados en el presente decreto.”

Asimismo, a comienzo de la última semana del mes de noviembre, el Ejecutivo indicó que los haberes mínimos y máximos para las jubilaciones de organismo de Seguridad Social, tendrán un aumento del 2,69% en el mes de diciembre. El incremento alcanza a pensionados y a beneficiarios de otras prestaciones sociales.

La Resolución 1.122/2024 dictada por Ansés, detalló que “el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de DICIEMBRE de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8º de la Ley N° 26.417 y 2º del Decreto N° 274/24, será de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS $259.598,76″. En tanto, los haberes máximos alcanzará $1.746.853,91”.

Al mismo tiempo que el incremento en los haberes jubilatorios, se estableció la actualización de las bases imponibles para el próximo mes, quedando establecidas de la siguiente manera: un haber mínimo de $87.432,81 y un máximo de $2.841.525,42, conforme a lo establecido por la normativa vigente.