Uno Santa Fe | Información General | vouchers

El Gobierno flexibilizó los requisitos de los Vouchers Educativos: qué cambia para las familias

Suspendieron en 2026 la baja del beneficio de vouchers para quienes acumulen deudas de cuotas escolares para evitar que se afecten trayectorias educativas

14 de agosto 2026 · 09:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Gobierno flexibilizó los requisitos de los Vouchers Educativos: qué cambia para las familias

El Gobierno flexibilizó los requisitos de los Vouchers Educativos: qué cambia para las familias

El Gobierno nacional modificó una de las condiciones del programa Vouchers Educativos y resolvió que, durante todo 2026, los beneficiarios no perderán la asistencia por mantener deudas con las cuotas escolares. La medida fue oficializada este jueves mediante una resolución de la Secretaría de Educación publicada en el Boletín Oficial.

La decisión suspende por este año la aplicación de dos artículos del reglamento del programa. Por un lado, las instituciones educativas ya no deberán informar mensualmente qué familias beneficiarias registran cuotas impagas. Por otro, quedará sin efecto la disposición que establecía la baja del beneficio para quienes acumularan tres o más cuotas adeudadas.

Hasta ahora, el reglamento disponía que el voucher se suspendía cuando el alumno adeudaba dos cuotas, aunque podía recuperarse con efecto retroactivo una vez regularizada la situación. En cambio, si la deuda llegaba a tres cuotas, la prestación quedaba cancelada.

El programa Vouchers Educativos fue creado en 2024

En los fundamentos de la resolución, el ministerio de Capital Humano explicó que la modificación busca evitar que "no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios", al considerar que el ciclo lectivo ya se encuentra en curso.

Si bien la norma no menciona la situación económica como motivo de la decisión, en la práctica flexibiliza uno de los requisitos para conservar el beneficio y evita que las familias que atraviesen dificultades para mantenerse al día con las cuotas pierdan la asistencia estatal.

La modificación no altera el resto de las condiciones del programa. Continúan vigentes los requisitos vinculados con el nivel de ingresos del grupo familiar, la condición de alumno regular y las demás causales previstas para acceder y mantener el beneficio.

El programa Vouchers Educativos fue creado en 2024 y está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a establecimientos educativos de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal y cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles.

vouchers educativos cuotas gobierno nacional
Noticias relacionadas
Inflación de julio: el IPC nacional subió 2,1%, interrumpiendo tres meses de desaceleración.

La inflación de julio fue del 2,1% y volvió a subir tras tres meses de desaceleración

Día Internacional del Zurdo: celebrando el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Detuvieron al falso neurocirujano que estafó a la familia de Tomi, que junta fondos para el tratamiento de su hijo

Detuvieron al falso neurocirujano que estafó a una familia que junta fondos para el tratamiento de su hijo

El Indec dará a conocer la inflación de julio: qué puede llevar al IPC por encima de 2%

El Indec dará a conocer la inflación de julio: qué puede llevar al IPC por encima de 2%

Lo último

Corinthians denunció insultos racistas a su arquero y pidió sanciones a la CONMEBOL

Corinthians denunció insultos racistas a su arquero y pidió sanciones a la CONMEBOL

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Último Momento
Corinthians denunció insultos racistas a su arquero y pidió sanciones a la CONMEBOL

Corinthians denunció insultos racistas a su arquero y pidió sanciones a la CONMEBOL

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

Julián Álvarez no fue convocado para el último amistoso del Atlético de Madrid

Julián Álvarez no fue convocado para el último amistoso del Atlético de Madrid

Ovación
La Perla del Oeste y Colón de San Justo buscan una nueva estrella liguista

La Perla del Oeste y Colón de San Justo buscan una nueva estrella liguista

La idea de Formento en La Perla para la final: Intentamos siempre jugar y atacar al rival

La idea de Formento en La Perla para la final: "Intentamos siempre jugar y atacar al rival"

Se presentó oficialmente la pelea que tendrá como protagonista al Torero Retamoso en Paraná

Se presentó oficialmente la pelea que tendrá como protagonista al Torero Retamoso en Paraná

Continúa la acción en la cuarta fecha del Torneo Oficial de Damas

Continúa la acción en la cuarta fecha del Torneo Oficial de Damas

Prefederal: Rivadavia le cortó el invicto a Colón (SJ)

Prefederal: Rivadavia le cortó el invicto a Colón (SJ)

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed