Uno Santa Fe | Información General | Ángel Di María

El mural de homenaje a Ángel Di María sufrió vandalismo: arrojaron pintura y escribieron una frase agraviante

El mural fue inaugurado en 2024. El presidente del club donde Ángel Di María dio sus primeros pasos lamentó el hecho, que no es el primero

21 de noviembre 2025 · 11:52hs
Así quedó el mural homenaje a Ángel Di María tras el ataque.

Así quedó el mural homenaje a Ángel Di María tras el ataque.

El mural en homenaje a Ángel Di María, ubicado en el ingreso del club rosarino El Torito –la institución donde el campeón del mundo dio sus primeros pasos– volvió a ser blanco de vandalismo. En la madrugada de este viernes, desconocidos arrojaron pintura sobre la imagen y escribieron la frase “ladrón mercenario”.

El hecho se da en un momento de muchas críticas a Rosario Central y principalmente a la AFA, por la decisión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de nombrar a El Canalla como el "Campeón de Liga 2025".

“Fue anoche; lo encontramos hoy a la mañana cuando vinimos. Nadie vio nada porque hay un vecino que deja el camión estacionado en el frente y tapa mucho”, contó a Rosario3 el presidente del club, Germán Ángel. “Es muy triste, sobre todo por los chicos que vienen acá, que son unos 800”, agregó.

Tras el hecho, desde la institución intentan acceder a las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. La tarea se complica por los daños que dejó la última tormenta. “Estamos viendo si podemos bajarlas, el problema es que el temporal del sábado arrancó cables y toda la cuadra está sin internet”, explicó Ángel.

Ángel Di María mural homenaje vandalismo1

No es la primera vez que un mural dedicado al ídolo rosarino aparece atacado. En mayo de 2024, tras la eliminación de Rosario Central frente a Peñarol en la Copa Libertadores, otra obra en la fachada del club había sido vandalizada con la frase: “¿Todavía vas a volver?”.

Luego de ese episodio, la dirigencia lo repintó con apoyo de sponsors y eligió representarlo con la camiseta de la selección argentina para evitar asociaciones partidarias. “Pero igual lo vandalizaron”, lamentó el presidente.

Ante la reiteración de hechos, la institución evalúa volver a intervenir la fachada, aunque esta vez el mural podría mudarse al interior del club para evitar nuevos ataques. Tanto para restaurar el actual como para encarar un nuevo diseño, El Torito inició una campaña para conseguir sponsors que ayuden a cubrir los costos.

Ángel Di María mural homenaje vandalismo
