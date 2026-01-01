Uno Santa Fe | Información General | papa

El Papa inició el año rogando por la paz mundial

“Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!”, exclamó León XIV, quien en la última misa del año que pasó había recordado a Francisco.

1 de enero 2026 · 11:13hs
El Papa inició el año rogando por la paz mundial

El Papa inició el año con un nuevo ruego por la paz mundial, este jueves 1 de enero, informó el sitio oficial del Vaticano.

En su alocución previa a la oración mariana del Ángelus del 1 de enero de 2026, el Papa deseó un feliz Año Nuevo e invitó a renovar el tiempo desde la esperanza aprendida en el Jubileo, confiando a María el clamor por la paz en el mundo y en los hogares.

Terminó el año citando a Francisco

Así lo corrobora la Agencia Noticias Argentinas a través de Vatican News, que en la víspera informaba que el Papa había recordado a su antecesor, el argentino Francisco.

"Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!", saludó León XIV ante 40.000 fieles y peregrinos procedentes de los cuatro puntos cardinales que lo aclamaron desde la Plaza San Pedro.

papa Paz
Noticias relacionadas
En Suiza la explosión en el bar Le Constellation, dejó varios muertos 

Suiza: incendio en nochevieja deja un saldo de decenas de víctimas

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Banco Nación, sucursal Santa Fe. 

Sorpresa en cuentas sueldo del Banco Nación: acreditaron hasta $700 mil por un error técnico

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Último Momento
Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Ovación
El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe