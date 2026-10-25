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A semanas de llegar al país, el Papa León XIV reconoció a una argentina en su camino hacia la santidad

El pontífice reconoció las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, la mujer nacida en Buenos Aires y conocida como “Luminosa”, vinculada al Movimiento de los Focolares. La decisión abre una nueva etapa en su camino hacia la beatificación y se conoce semanas antes de la llegada de León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

25 de octubre 2026 · 12:35hs
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Reconocimiento vaticano. El Papa León XIV reconoció las virtudes heroicas de Margarita Bavosi

Reconocimiento vaticano. El Papa León XIV reconoció las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, conocida como “Luminosa”.

El papa León XIV reconoció las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, conocida como “Luminosa”, una argentina vinculada al Movimiento de los Focolares que dedicó su vida a la espiritualidad y al servicio de la comunidad. La decisión constituye un avance en el proceso que podría llevarla a ser beatificada por la Iglesia católica.

El reconocimiento se conoció en la antesala de la visita apostólica que el pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. Durante su estadía, León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde participará de encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades con los fieles.

Bavosi nació en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941 y se incorporó a la Obra de María, nombre canónico del Movimiento de los Focolares, una organización católica fundada por Chiara Lubich que promueve la unidad, la fraternidad y el diálogo entre personas y comunidades.

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A lo largo de su vida, asumió distintas responsabilidades dentro del movimiento. En 1966 estuvo a cargo de la comunidad en Paraná y, en 1970, recibió la responsabilidad de colaborar con el desarrollo de la obra en España, tarea que desempeñó durante 14 años.

Murió en Italia el 7 de marzo de 1985, a los 43 años, como consecuencia de una fibrosis pulmonar.

Qué significa el reconocimiento del Vaticano

El decreto autorizado por León XIV reconoce que Bavosi vivió las virtudes cristianas de manera heroica. Esta decisión permite que sea declarada venerable, una etapa importante dentro del camino hacia la santidad.

El reconocimiento no equivale a una beatificación ni a una canonización. Para avanzar hacia la beatificación, generalmente debe acreditarse un milagro atribuido a la intercesión de la persona, salvo en los casos de martirio. La canonización suele requerir un segundo milagro.

La decisión del Papa se suma a otros decretos vinculados con causas de beatificación y canonización aprobados por el Vaticano. En el caso de Bavosi, el reconocimiento pone en valor su trayectoria espiritual y su compromiso dentro del Movimiento de los Focolares.

Una vida dedicada al Movimiento de los Focolares

El Movimiento de los Focolares surgió en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, impulsado por Chiara Lubich, y extendió su presencia a distintos países con una propuesta centrada en la unidad, el diálogo y la fraternidad.

En ese ámbito, Bavosi asumió tareas de responsabilidad en Argentina y España, donde contribuyó a la expansión de la organización. Su entorno la conocía como “Luminosa”, un apodo asociado a su personalidad y a su manera de vivir y transmitir la espiritualidad del movimiento.

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Su fallecimiento a los 43 años no impidió que su trayectoria continuara siendo recordada dentro de la comunidad religiosa. Décadas después, el reconocimiento de sus virtudes heroicas abre una nueva etapa en su causa.

La visita de León XIV a la Argentina

El reconocimiento de Bavosi se conoce a pocas semanas de la llegada de León XIV al país. Según el programa oficial publicado por la Santa Sede, la visita apostólica se desarrollará del 8 al 11 de noviembre y abarcará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda contempla encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y comunidades religiosas, además de celebraciones litúrgicas y actividades pastorales.

Entre las actividades previstas figuran una misa en Buenos Aires, encuentros con representantes de distintas tradiciones religiosas y una visita a la ciudad de Córdoba. El recorrido concluirá en Luján, donde el Papa celebrará una misa antes de continuar su viaje hacia Perú.

La visita tendrá especial relevancia para la Iglesia argentina, que espera recibir al pontífice en un recorrido que combinará actividades institucionales, encuentros pastorales y celebraciones con los fieles.

En ese contexto, el reconocimiento de Margarita Bavosi suma un capítulo argentino a la agenda reciente del Vaticano. Su causa continúa abierta y dependerá de los próximos pasos del proceso eclesiástico para avanzar hacia una eventual beatificación.

Papa León Argentina Pais
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