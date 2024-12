En el día del médico los profesionales continúan reclamando por "bajos salarios y precarización laboral"

• LEER MÁS: Fuga de médicos: más de 60 matriculados en Santa Fe dejaron el país en busca de mejores salarios y condiciones de trabajo

El médico con bajos salarios y precarización laboral

Al respecto, según la infografía elaborada por la organización gremial, el 78% de los médicos están pluriempleados: “El 45% posee más de tres trabajos, seguido de un 33% que tiene dos y el 22% tiene un solo empleo”. Por otra parte, 38% de los profesionales no cuenta con relación de dependencia y 64% alquila un consultorio para atención “en un contexto donde los salarios se encuentran prácticamente congelados”, expresaron desde Amra.

En materia salarial, el informe arroja que 84% de los profesionales consultados se encuentran disconformes con su salario y 58% califican como insuficientes sus ingresos en base a su costo de vida, donde aclararon que, además del mantenimiento del hogar, poseen gastos obligatorios como el alquiler de consultorio, aportes profesionales como matrícula y seguro, capacitación, entre otros. En este contexto, 59% considera que la sindicalización es necesaria para alcanzar mejoras salariales.

Según indicó el gremio de médicos, los datos fueron extraídos del “Relevamiento de situación laboral” realizada por Amra durante octubre y noviembre de 2024 a médicos de toda la provincia de Buenos Aires, con un total de 1.060 casos.

Falta de especialistas y crisis en el sistema sanitario

En su comunicado la Asociación de Médicos también denunció la situación en los hospitales y la crisis del sistema sanitario:

“No olvidamos la grave persecución laboral a la que se exponen nuestros delegados y dirigentes en diversos lugares de trabajo, no ignoramos los miserables salarios básicos que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza en muchos municipios, provincias y también a nivel nacional. Seguimos denunciando aquellos lugares donde nuestros colegas son contratados de manera irregular y reclamamos ante la discriminación laboral".

"Por supuesto, todo este problema se evidencia en la crítica situación del sistema de salud que se sigue profundizando luego de la pandemia por Covid-19 y de la que no pudimos recuperarnos como trabajadores de la salud porque el debido reconocimiento a nuestra profesión nunca llegó. Falta de especialistas, hospitales desbordados de pacientes por la crisis económica pero vaciándose de profesionales a causa de los bajos salarios, empresas de salud que no respetan derechos laborales, gobiernos que no escuchan a los trabajadores porque la salud de la población no les importa”.

Además, mencionaron: "Por el ritmo laboral y el estrés que les causa el pluriempleo, los médicos y médicas nos enfermamos y tenemos riesgo de muerte 10 años antes que el promedio de la población”. En este sentido, manifestaron: “Si las autoridades gubernamentales no son capaces de atender los legítimos reclamos de nuestro sector, nos encargaremos de consolidar nuestra organización y seguiremos dando la pelea por salarios justos y por la Salud como un derecho”.