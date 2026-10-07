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Endeudamiento: 3 de cada 10 personas que refinanciaron sus deudas volvieron a incumplir con los pagos

Cerca de un tercio de los clientes que habían ingresado a planes de refinanciación no logró sostener las cuotas y volvió a caer en la morosidad. El dato se conoce mientras el Banco Central registra un nuevo aumento de la irregularidad entre las familias.

7 de octubre 2026 · 17:42hs
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Reincidencia de deuda. Alrededor del 30% de quienes refinanciaron sus deudas volvió a incumplir los pagos.

Reincidencia de deuda. Alrededor del 30% de quienes refinanciaron sus deudas volvió a incumplir los pagos.

La morosidad de los hogares continúa en niveles elevados y sumó una nueva señal de alerta: alrededor del 30% de las personas que habían refinanciado sus deudas volvió a incumplir los pagos acordados.

El dato surge de información difundida por Noticias Argentinas a partir de fuentes cercanas a una importante entidad bancaria, que advirtieron sobre la dificultad de algunos clientes para sostener los planes de regularización de sus compromisos.

La situación se da en un contexto en el que la mora de las familias volvió a aumentar. Según los últimos datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en julio la irregularidad del crédito destinado a los hogares se ubicó en 12,9%, frente al 12,8% registrado en junio.

A su vez, la irregularidad del crédito total al sector privado alcanzó el 7,7%.

Una recuperación que vuelve a generar dudas

Aunque el saldo de la cartera en situación irregular continuó desacelerando su ritmo de crecimiento, un comportamiento que había alimentado las expectativas de que el deterioro comenzara a encontrar un techo, la reincidencia de quienes habían refinanciado sus deudas vuelve a encender las alertas en el sistema financiero.

Las entidades siguen especialmente de cerca este indicador porque la vuelta a la mora después de una refinanciación puede retrasar la normalización de las carteras y dificultar una recuperación sostenida de los niveles de cumplimiento.

LEER MÁS: Volvió a crecer la morosidad en julio y alcanzó casi el 13% del crédito familiar

Según las fuentes citadas por NA, aproximadamente tres de cada diez clientes que habían ingresado a planes para regularizar sus deudas volvieron a incumplir las condiciones acordadas.

La mora temprana, otro indicador bajo la lupa

Otro de los indicadores que siguen de cerca los bancos es la mora temprana, que contempla los atrasos que todavía no superaron los 90 días.

Este indicador había alcanzado un pico superior a los 6 puntos en noviembre de 2025, pero comenzó a mostrar una mejora y se ubicó alrededor de los 4 puntos en julio de este año.

La evolución había generado expectativas dentro del sistema financiero respecto de una posible estabilización del deterioro y de una recuperación progresiva hacia fines de 2026.

Sin embargo, el nivel de reincidencia entre quienes refinanciaron sus compromisos introduce nuevas dudas sobre la velocidad con la que podría producirse esa recuperación.

Los factores detrás del aumento de la morosidad

Entre los factores que explican el comportamiento de la morosidad aparecen la falta de recuperación del ingreso real de los hogares, el crecimiento del crédito registrado durante la primera etapa de la actual gestión económica y las condiciones de otorgamiento que se flexibilizaron durante ese período de expansión y competencia entre entidades.

En este escenario, los bancos analizan la capacidad de los hogares para sostener sus compromisos financieros y, especialmente, si quienes lograron reestructurar sus deudas pueden mantener los pagos en el tiempo.

El desafío para el sistema financiero pasa ahora por determinar si la mejora observada en algunos indicadores representa el comienzo de una estabilización o si la reincidencia de los clientes refinanciados anticipa un período más prolongado de morosidad elevada.

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