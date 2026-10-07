Unión confirmó la renovación de Lucas Meuli

Lucas Meuli aseguró su continuidad en el club y seguirá ligado a la institución durante las próximas temporadas.

Unión aseguró la continuidad de uno de sus arqueros con mayor proyección. Lucas Meuli renovó su contrato con la institución y extendió el vínculo hasta diciembre de 2028. La dirigencia Tatengue avanzó en el acuerdo para garantizar la permanencia del juvenil, que continuará formando parte del proyecto deportivo de la entidad de cara a los próximos desafíos.

Meuli seguirá defendiendo el arco de Unión

La institución rojiblanca comunicó oficialmente la renovación del arquero, quien continuará ligado a Unión hasta fines de 2028. De esta manera, el club santafesino se aseguró una pieza para el futuro y le dio continuidad a un jugador formado dentro de su estructura.

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Meuli viene transitando su camino en las distintas categorías del club y es considerado una alternativa con proyección para el puesto. La extensión contractual representa además un respaldo para su crecimiento y le permite afrontar los próximos años con mayor estabilidad.

El nuevo acuerdo contempla la permanencia del arquero durante las próximas temporadas, en una decisión que apunta a sostener una base de futbolistas vinculados a la institución.

Un vínculo que se extiende hasta 2028

Con esta renovación, Unión también apuesta por darle continuidad a un jugador joven que busca seguir ganando experiencia y consolidándose dentro de la estructura profesional.

La firma del nuevo contrato le permite a Meuli mirar hacia adelante con la tranquilidad de tener varios años más por delante en el club. Ahora, el objetivo será continuar trabajando para ganarse un lugar y responder cada vez que le toque defender la camiseta rojiblanca.

“¡Vamos por más!”, expresó Unión al anunciar la extensión del vínculo del arquero, que permanecerá en el club hasta diciembre de 2028.