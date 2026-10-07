Uno Santa Fe | La región | cooperativas

Diputados: dictamen clave para las cooperativas

Las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos y Mutuales consensuaron la reforma que elimina trabas burocráticas y permite el acceso al certificado mipyme

7 de octubre 2026 · 18:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El diputado Pablo Farías durante la reunión conjunta de las comisiones de Pymes y Asuntos Legislativos de la Cámara baja.

El diputado Pablo Farías durante la reunión conjunta de las comisiones de Pymes y Asuntos Legislativos de la Cámara baja.

En una jornada clave para el sector de la economía social, la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas conjuntamente con la comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación lograron consensuar el dictamen del proyecto de ley que busca otorgar de manera explícita el certificado mipyme a las cooperativas de todo el país.

La iniciativa, impulsada originalmente desde la presidencia de la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas fue producto del trabajo conjunto con otras cuatro iniciativas presentadas por todos los bloques integrantes de la comisión junto a entidades representativas , de todo el país, del sector cooperativo, quienes consensuaron la modificación directa sobre el artículo 2 de la ley 24.467 (pequeñas y medianas empresas).

El objetivo central de la reforma es habilitar legalmente a las entidades reguladas por la ley 20.337 para que puedan tramitar y obtener esta certificación, superando las barreras normativas actuales.

"Este dictamen representa un paso de suma importancia para el cooperativismo argentino, ya que actualmente muchas entidades enfrentan trabas burocráticas severas para encuadrar en los beneficios de fomento productivo", destacó el diputado Pablo Farias.

Los beneficios

Con la obtención del certificado mipyme, las cooperativas reguladas podrán acceder a los mismos beneficios competitivos que hoy reciben las empresas comerciales tradicionales en la Argentina.

Estas ventajas incluyen la reducción y alivios en la carga tributaria según la categoría correspondiente, el acceso directo a créditos y tasas subsidiadas de fomento productivo, y la inclusión en herramientas estatales destinadas exclusivamente al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados con el fin de convertirse formalmente en ley y saldar una demanda histórica del sector cooperativo nacional.

cooperativas Pymes Pablo Farías
Noticias relacionadas
Con el avance de esta tercera etapa, la comuna continúa ampliando la infraestructura urbana y acompañando el crecimiento de la localidad mediante obras que buscan fortalecer la conectividad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos.

Avanza la construcción de nuevas dársenas sobre la ruta 11 en Timbúes

Villa Constitución es, por historia e identidad, una ciudad industrial, y siente con especial crudeza cada golpe que recibe la producción.

Villa Constitución: Gestión, planificación y trabajo en tiempos de crisis

La Juntada en Máximo Paz contará con más de diez horas de música en vivo, concurso de asadores, feria de artesanos y sector gastrónomico con foodtrucks y stands de diversas propuestas

Máximo Paz prepara una gran fiesta con Cuti Carabajal y Sergio Torres: grilla y últimos cupos

Lo último

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como el mejor jugador de la historia

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como "el mejor jugador de la historia"

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección junto a Messi

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección junto a Messi

Último Momento
Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como el mejor jugador de la historia

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como "el mejor jugador de la historia"

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección junto a Messi

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección junto a Messi

Diputados: dictamen clave para las cooperativas

Diputados: dictamen clave para las cooperativas

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

Ovación
Messi confirmó su adiós a la Selección: Ya extraño ponerme la celeste y blanca

Messi confirmó su adiós a la Selección: "Ya extraño ponerme la celeste y blanca"

La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: Ya pasó lo peor

La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: "Ya pasó lo peor"

Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su despedida de Argentina: Todo mi respeto

Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su despedida de Argentina: "Todo mi respeto"

Tagliafico habló sobre Messi tras su despedida: Siempre te lleva a dar un poco más

Tagliafico habló sobre Messi tras su despedida: "Siempre te lleva a dar un poco más"

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe