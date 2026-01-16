Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 16 de enero

16 de enero 2026 · 07:51hs
Horóscopo del viernes 16 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día de definiciones y cierre de asuntos pendientes. En el trabajo, una conversación directa aclara el panorama. En el amor, evitá las reacciones impulsivas.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Foco en lo material y en la organización de gastos. Buen momento para planificar a mediano plazo. En los vínculos, necesidad de calma y estabilidad emocional.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La jornada trae movimiento, llamados y reuniones. En el trabajo, tu capacidad de negociación se destaca. En el amor, sinceridad antes que dudas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Energía más introspectiva: necesitás ordenar emociones y bajar el ritmo. En lo laboral, conviene avanzar sin exigir de más. En el dinero, prudencia.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Reconocimiento o noticia positiva que impulsa tu autoestima. En el amor, momentos de cercanía fortalecen el vínculo. Evitá disputas por ego.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día ideal para cerrar tareas, revisar detalles y completar proyectos. En el trabajo, tu prolijidad marca diferencia. En lo afectivo, comprensión y paciencia.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Equilibrio entre obligaciones y placer. En lo económico, decisión moderada que rinde frutos. En el amor, acuerdos y diálogo armonioso.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intuición clara y capacidad para enfrentar situaciones complejas. En el trabajo, se abre una puerta nueva. En los afectos, confianza y mayor apertura.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Proyectos personales o viajes comienzan a tomar forma. En el ámbito laboral, oportunidad interesante en camino. En el amor, entusiasmo compartido.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Responsabilidades que avanzan con solidez. Buen día para ordenar metas y prioridades. En el amor, compromiso y estabilidad.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas creativas y enfoque innovador. En el trabajo, tu perspectiva diferente suma valor. En los vínculos, necesitás espacio sin desconectarte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad elevada y necesidad de contención emocional. En lo laboral, mejor ir paso a paso. En el amor, conexión profunda y diálogo sincero.

