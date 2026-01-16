Uno Santa Fe | Santa Fe | camiones

Controles de peso a camiones: detectaron excesos de hasta 26 toneladas en rutas de Santa Fe

El Gobierno provincial controló la carga de 195 camiones desde el inicio de enero y se labraron multas por hasta 18 millones de pesos.

16 de enero 2026 · 12:54hs
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv) anunció este viernes el resultado parcial de los nuevos controles de peso de camiones en las rutas santafesinas. Los encargados de los operativos confirmaron que las infracciones pueden generar multas de casi 18 millones de pesos en base a la normativa vigente.

El cálculo oficial se refiere a dos casos recientes registrados en Franck, donde los vehículos tenían una carga con un exceso de 26.000 y 25.000 kilos respecto del límite reglamentario. También se detectó otro episodio similar al sur de Rosario que concluyó con una sanción económica de $ 10.000.000 por el incumplimiento.

"Conducir con exceso de peso no sólo implica desgaste en las rutas, sino que modifica el comportamiento dinámico", advirtió el secretario de la APSV, Carlos Torres, en cuanto al funcionamiento de los camiones. Así planteó que estas infracciones son un problema doble, ya que afectan la infraestructura y aumentan el riesgo en tránsito.

¿Cuál es la multa máxima para camiones en Santa Fe?

De acuerdo al tercer inciso del artículo 103 de la ley provincial 13.169, los vehículos que superen el límite de carga pueden recibir una multa de hasta 20.000 unidades fijas. De acuerdo al valor de $ 866,50 definido este mes, esto implica un pago máximo de 17.330.000 pesos.

Torres recordó que el exceso de peso implica una reacción más lenta cuando el camión acelera y también cuando frena, de modo que esto perjudica la seguridad vial del chofer y de las demás personas que utilizan la ruta. "Por eso son de suma importancia estos controles”, enfatizó.

La sanción económica no es la única prevista por la ley cuando los transportes de carga superan los límites establecidos. La normativa también permite secuestrar el vehículo para sacarlo de circulación si no cumple con la reglamentación.

El relevamiento de los controles realizados desde el último 5 de enero da cuenta de 19 operativos para pesar 195 camiones en Santa Fe. En total se labraron 10 actas por excesos en las mediciones. Uno de los casos más llamativos fue el de un transporte de maquinaria vial que había superado el límite por 20.000 kilos. Por otra parte, un chofer que superó el máximo por dos toneladas y media recibió una multa de 10.000.000 de pesos en Pueblo Esther.

¿Cuál es la tolerancia por exceso de carga de camiones en Santa Fe?

Según fuentes de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), los controles determinan el peso por eje y el peso bruto total (PBT) del vehículo. Los conductores pueden ser sancionados cuando haya un solo eje en infracción, incluso si la carga total está dentro de lo permitido.

El gobierno de Santa Fe detectó excesos de hasta 25 toneladas en controles de peso de camiones.

Por otra parte, el gobierno de Santa Fe recordó que los vehículos de carga pueden circular dentro de los siguientes límites de tolerancia por encima de los topes:

  • Eje simple (rueda simple): 800 kg
  • Eje simple (rueda doble): 1.500 kg
  • Tándem doble: 2.000 kg
  • Tándem triple: 2.500 kg
  • Peso Bruto Total: 500 kg

A su vez, Santa Fe permite viajar con media tonelada adicional si se cumplen estas condiciones:

  • La carga en origen se hizo sin balanza
  • No se supera ninguna tolerancia por eje
  • El trayecto no supera los 30 kilómetros por camino natural o 10 kilómetros por pavimento. En ese caso se permite regularizar la carga en el control y no se labra la infracción. Si algún eje está excedido, no se aplica esta tolerancia.
camiones Santa Fe Agencia Provincial de Seguridad Vial
