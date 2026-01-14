Uno Santa Fe | Información General | micros

Cambios en los viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

El gobierno cambió el sistema de identificación de valijas y encomiendas y habilitó a las empresas a usar tecnología propia desde 2026

14 de enero 2026 · 11:48hs
José Busiemi

La Secretaría de Transporte aprobó un nuevo esquema para identificar y controlar el equipaje en los micros de larga distancia. A través de la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, creó el Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas, que modifica de forma sustancial el sistema vigente hasta ahora.

La norma elimina la obligación de usar etiquetas y fajas físicas con diseño estatal y permite que cada empresa defina su propio mecanismo de identificación, siempre que garantice la correspondencia inequívoca entre el pasajero y su equipaje.

La medida entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Las empresas de transporte deberán informar a la CNRT y a la Subsecretaría de Transporte Automotor el sistema de identificación elegido con al menos 30 días de anticipación. El incumplimiento de esta obligación podrá derivar en sanciones.

El objetivo oficial apunta a simplificar trámites, reducir costos operativos y modernizar el sistema de transporte de pasajeros en todo el país.

Qué cambia en el registro de equipaje en micros de larga distancia

Con la nueva resolución, el Estado dejó sin efecto el régimen basado en marbetes obligatorios con especificaciones técnicas fijas. Según el texto oficial, ese esquema resultaba incompatible con el proceso de desregulación y libre competencia que impulsa el Gobierno.

A partir de la entrada en vigencia, no se permitirá el traslado de equipaje sin identificación, pero las empresas podrán elegir libremente cómo implementarla, ya sea mediante herramientas documentales o tecnológicas.

Qué sistemas podrán usar las empresas de transporte

La Secretaría de Transporte habilitó múltiples alternativas para identificar valijas y encomiendas. Entre las opciones autorizadas figuran:

  • Código impreso directamente en el pasaje

  • Código QR o identificación electrónica asociada

  • Registro digital integrado al sistema de venta de tickets

  • Etiquetas impresas por la propia empresa

  • Cualquier otro mecanismo que garantice la trazabilidad del equipaje

Pese a la flexibilización del esquema, el Estado mantendrá el control del proceso. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará como autoridad encargada de fiscalizar que exista una trazabilidad efectiva del equipaje.

El organismo priorizará la seguridad del sistema elegido por cada empresa por sobre las antiguas exigencias técnicas estandarizadas.

En los servicios interjurisdiccionales e internacionales, los sistemas de identificación deberán ser compatibles con los utilizados en países limítrofes, con el objetivo de facilitar controles y operaciones regionales.

Además, las empresas deberán contar con mecanismos de conservación y rendición de datos, que permitan gestionar reclamos y emitir comprobantes de despacho, sin importar la tecnología adoptada.

