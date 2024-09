Estafas por WhatsApp: cuatro tipos de mensajes peligrosos

Filtran un nuevo audio de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "O me dás el teléfono o me estás mintiendo"

Ante todo, hay que saber que una estafa es un tipo de robo o crimen, y que para cumplir con esa misión los delincuentes van a usar todo lo que esté a su alcance para engañar hasta que se revele información personal, descargar un software malicioso, o transferir dinero.

Cómo identificar una trampa: cuatro estafas que se repiten por WhatsApp

* Envío de ofertas de trabajo desde el exterior por WhatsApp

Envían mensajes ofreciendo trabajos bien remunerados desde países como Indonesia, Marruecos o Senegal. Estos mensajes suelen incluir enlaces a sitios web falsos en donde piden información personal o, en algunos casos, también dinero para procesar la solicitud.

El objetivo de la estafa es obtener datos específicos o dinero bajo el pretexto de una oferta de trabajo falsa. Para proteger de esto, siempre hay que verificar la legitimidad de la propuesta, investigar la empresa y la solicitud antes de enviar cualquier información. Además, nunca pagar para postularse, puesto que ningún empleo serio lo pediría.

* Envío de mensajes con voces clonadas o suplantando identidades

Utilizando inteligencia artificial, clonan voces y suplantan identidades haciéndose pasar por alguien conocido. Esta persona pide un dato o que se le envíe dinero y siempre en carácter de urgente, para no dar margen a pensar o analizar la situación. Por ejemplo: “Hola, estoy en la caja del supermercado, me di cuenta de que me olvidé la billetera y no tengo un peso en la virtual. ¿Me podrás enviar $120.000 y cuando llego a casa te los devuelvo?”.

Es muy fácil de caer en la trampa cuando se escucha una voz conocida y cuando el mensaje proviene de un teléfono de alguien de confianza, pero atención que también pueden hacerlo desde un número desconocido poniendo otra excusa: “Me acaban de robar el bolso con todo, mis documentos y celular, ¿me das a una mano?”. Y ni hablar cuando usan tu voz para contratar servicios financieros a tu nombre.

Para protegerse y en caso de dudas, siempre llamar directamente a la persona que envió el mensaje, así se puede confirmar su identidad. Hay que desconfiar de cualquier comunicación en la que piden plata o datos.

Por último, si se manda una foto de los hijos o del DNI, hacerlo con la función de visualización única que protege la privacidad de ese dato evitando así que quien lo recibe pueda hacer capturas de pantalla, guardar el archivo o reenviarlo.

* Contacta un supuesto equipo técnico de WhatsApp

En esta estafa, se hacen pasar por el equipo técnico de WhatsApp y hacen una videollamada, pidiendo que se comparta la pantalla para solucionar un supuesto problema. Al compartir la pantalla, del otro lado pueden ver y usar el código de verificación de WhatsApp para robar la cuenta y suplantar la identidad.

Para evitar que roben la cuenta de WhatsApp, no atender este tipo de comunicaciones, ni compartir pantalla. Estas empresas no se van a poner en contacto con proactivamente para avisar nada, y mucho menos mediante videollamada.

Si hay dudas, contactar directamente con el soporte de WhatsApp o revisar las sugerencias de seguridad que la empresa publica.

¿Para qué quieren quedarse con la cuenta? Para escribirle a los contactos y pedir datos y plata.

* Te suman a una cadena que pide reenviar mensajes

Un engaño frecuente en WhatsApp son las cadenas que prometen beneficios o premios a cambio de compartir el mensaje con un cierto número de contactos. Estas acciones tramposas pueden invitar a descargar aplicaciones maliciosas o a participar en encuestas que recopilan datos personales.

Si un mensaje pide que lo reenvíe a muchos contactos, sospechar de su autenticidad y no hacer clic en alguno de los enlaces, especialmente si provienen de números desconocidos. En ocasiones, suelen ser cadenas que dan con el punto de dolor, desde el milagro de recibir dinero por reenviar el mensaje hasta dar tu apoyo a una persona enferma o una ideología afín.

cybermonday ciberdelincuentes compras estafas1.jpg

Qué hacer si llega un WhatsApp sospechoso

Si se recibe un mensaje en WhatsApp sospechoso, con claras intenciones de engaño y para evitar ser víctima de una estafa, y poner a los contactos en riesgo, seguir este paso a paso:

No responder inmediatamente, y tomarse el tiempo para evaluar el mensaje. Algunas personas optan por burlarse, pero eso también es una maniobra arriesgada, ya puede llevar de nuevo para caer en la trampa.

Verificar la fuente contactando a quien supuestamente envió el mensaje a través de otro medio, y confirmar su autenticidad.

Reportar el mensaje usando la función de WhatsApp para informar sobre una acción sospechosa.

Nunca compartir información personal o financiera en respuesta a un mensaje sospechoso.

Qué hacer si te estafan por WhatsApp

Si se cae en una estafa por WhatsApp, hay que actuar rápidamente para minimizar el daño:

Contactar al banco o entidad financiera para avisarles sobre la estafa, en caso de que se haya compartido datos de las cuentas y/o tarjetas.

Cambiar las contraseñas de las cuentas para proteger la información.

Reportar la estafa a las autoridades locales y a la plataforma de WhatsApp.

Monitorear las cuentas bancarias y de redes sociales para detectar cualquier actividad sospechosa.

Las estafas en WhatsApp son cada vez más sofisticadas y pueden afectar a cualquiera. Conocer los tipos de mensajes peligrosos y cómo protegerse es esencial para mantener la información segura. Además, reconociendo cuáles son las acciones preventivas, como verificar la autenticidad de los mensajes, no compartir información personal ni financiera y reportar cualquier actividad sospechosa, mantenerse alerta.