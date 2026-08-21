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Este día de la papa frita, McDonald's tiene una razón para que no tengas que compartir las tuyas

Este jueves 20 de agosto, McDonald's celebra el “Día de la Papa Frita” con promociones especiales en sus restaurantes, AutoMac y diferentes canales de delivery.

21 de agosto 2026 · 07:14hs
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Este día de la papa frita, McDonalds tiene una razón para que no tengas que compartir las tuyas

Hay una tentación difícil de evitar: tener unas papitas de McDonald's cerca y robar aunque sea una. Por eso, este jueves 20 de agosto, Día de la Papa Frita, McDonald's celebra a uno de sus productos más icónicos con diferentes promociones especiales para que todos puedan tener las suyas.

Durante todo el día jueves, los fanáticos podrán acceder a distintos beneficios y descuentos a través de la App de McDonald's, AutoMac, McDelivery, Rappi, PedidosYa y Mercado Pago.

Promociones por el Día de la Papa Frita

App de McDonald's

  • 25% OFF en 2 Papas Grandes + Pileta de Cheddar.
  • 3x2 en Papas Medianas.
  • 30% OFF en Papas Medianas + Pileta de Cheddar.

AutoMac

  • 2x1 en Papas Medianas.

McDelivery

  • 2x1 en Papas Medianas, con un beneficio de una promoción por usuario.

Rappi

  • 2x1 en Papas Medianas, con un beneficio de una promoción por usuario.

PedidosYa

  • 3x2 en Papas Grandes.
  • 20% OFF en Papas con Cheddar y Bacon.

Mercado Pago

  • Doble Cuarto de Libra + Papas Medianas a $15.999.
  • McCombo Mediano McPollo a $7.999.
  • Bacon Cheddar McMelt Simple + Papas Medianas.

Este jueves 20 de agosto, la excusa está servida: en el Día de la Papa Frita, cada uno puede tener sus propias papitas de McDonald's y evitar la clásica disputa por robarle una al que tiene al lado.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande de América Latina y el Caribe.

La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de la región. Cuenta con más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y franquiciadas, que en conjunto emplean a más de 120.000 personas.

Además, la empresa impulsa iniciativas vinculadas al desarrollo de las comunidades, la generación de oportunidades de primer empleo formal para jóvenes y su estrategia Receta del Futuro, orientada a generar un impacto medioambiental positivo.

Arcos Dorados cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO).

McDonald's Papas Fritas Día
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