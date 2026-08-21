Violento asalto en una barbería de barrio Los Troncos: entró armado y amenazó de muerte al trabajador

Un delincuente armado irrumpió este jueves en una barbería ubicada en calle Beruti al 6.400, en el barrio Los Troncos. La secuencia de violencia extrema quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

Imágenes del robo a la barbería de Los Troncos

Una barbería de barrio Los Troncos fue escenario este jueves de un violento asalto a mano armada . Un delincuente ingresó al local ubicado en Beruti al 6400 , amenazó de muerte al trabajador que se encontraba en el lugar y se apoderó de distintas pertenencias antes de escapar.

El episodio ocurrió durante el día y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se puede observar el momento en el que el atacante irrumpe en la barbería y, mediante amenazas y la exhibición de un arma , reduce a la víctima para concretar el robo.

Durante el asalto, el delincuente se apoderó de pertenencias personales y distintos elementos de valor que se encontraban dentro del comercio.

Violento asalto en una barbería de barrio Los Troncos gentileza Infor Mate Santa Fe

Amenazas de muerte y fuga

Según se pudo conocer, el trabajador fue amenazado de muerte durante el violento episodio. Una vez que consiguió hacerse con los elementos de valor, el delincuente escapó del lugar.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad podrían resultar clave para la investigación y para intentar establecer la identidad del autor del hecho.

La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán avanzar con las tareas para identificar al responsable y determinar si existen elementos que permitan concretar su detención.