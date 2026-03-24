A 50 años del golpe, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que siguen “trabajando como siempre” para encontrar a unos 300 bebés apropiados que aún no se hallaron.

Estela de Carlotto: "El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , afirmó que e l 24 de marzo es una fecha que sirve como “el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir” , en alusión al golpe de Estado de 1976.

Carlotto, quien será oradora esta tarde del acto central en la Plaza de Mayo, sostuvo que “una dictadura es violencia y es una vergüenza para el país” , al tiempo que reivindicó la lucha de los organismos de derechos humanos para que desde 1983 se tenga “una democracia con el voto de la gente” .

El rol de Abuela de Plaza de Mayo

Recordó que “las Abuelas siguen trabajando como siempre” para encontrar a alrededor de 300 bebés apropiados por los grupos de tareas de la dictadura, aunque lamentó que hoy lo hagan “sin ayuda del Estado”. De todos modos, destacó: “Igual hay gente muy buena que nos ayuda a seguir adelante”.

“Abuelas quedamos dos, la vicepresidenta y yo”, señaló aludiendo a Buscarita Navarro de Roa, pero aclaró que el resto de quienes integran la organización en la actualidad “son todos nietos encontrados y hermanos”, porque “Abuelas seguirá siempre para encontrar a los que buscamos hace tantos años”.

“Nos tienen que ayudar todos, los que habitan nuestra Patria y algunos que están afuera, porque los nietos pueden estar viviendo en un país lejano ya que no saben quiénes son realmente, porque les han mentido sobre su verdadera familia”, explicó.

Carlotto advirtió que a la Argentina de hoy “le falta cosas como el trabajo, y a muchos el plato de comida diario”, y consideró que “no puede ser que haya hambre en un país en el que se cae una semilla al piso y crece una planta”.

“En este país podemos vivir bien todos los argentinos, no puede ser que haya niños que no comen”, dijo y explicó que “eso depende de las autoridades del gobierno”, pero pidió que todos los ciudadanos sean “solidarios” con los que menos tienen.