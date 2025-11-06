Uno Santa Fe | Información General | feriado

¿Por qué este jueves es feriado bancario?

Hoy es una nueva jornada en la que cierran los bancos de todo el país, generando que la actividad se paralice en los mercados financieros

6 de noviembre 2025 · 08:03hs
Hoy es feriado bancario

Hoy es feriado bancario, y las sucursales permanecerán cerradas

Este jueves 6 de noviembre se celebra en todo el país el Día del Bancario y es feriado para el sector. Una fecha establecida por el convenio colectivo para conmemorar la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sector.

Históricamente, esta jornada surgió como una conquista gremial ante las extensas jornadas laborales que podían alcanzar las 12 horas diarias.

¿Por qué es feriado y qué significa?

Según el convenio colectivo del gremio, este día rige con las mismas normas de un feriado nacional. Esto implica que las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención presencial al público. Adicionalmente, este año, los empleados del sector recibirán un bono especial que asciende a $1.708.032,46.

Operaciones que no se podrán realizar en el feriado bancario

Hoy jueves 6 de noviembre, la actividad se paraliza en los mercados financieros. Por lo tanto, no se podrán realizar trámites presenciales como:

  • Depósitos y extracciones en ventanilla.
  • Apertura o cierre de cuentas y solicitudes de créditos.
  • Operaciones de compra o venta en los mercados de divisas, acciones o bonos.

Día del Bancario: los canales digitales funcionarán con normalidad

A pesar del cierre de las sucursales, los usuarios podrán utilizar los canales digitales y la infraestructura de los bancos para la mayoría de las operaciones cotidianas:

Cajeros Automáticos: seguirán operativos para extracciones de efectivo, depósitos y otras consultas habituales.

Home Banking y Aplicaciones Móviles: estarán disponibles para realizar transferencias inmediatas, pagos de servicios e impuestos, y consultar saldos o movimientos.

Es importante tener en cuenta que, si bien las transferencias se podrán enviar, su acreditación podría demorarse hasta el siguiente día hábil. Lo mismo aplicará para la acreditación de cheques y los pagos programados que coincidan con la fecha del feriado.

