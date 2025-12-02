Uno Santa Fe | Información General | fentanilo

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora presenta este martes el informe final en Diputados

El documento se difundirá desde las 9 e incluirá conclusiones y recomendaciones legislativas. Después, cada bloque tendrá una semana para adjuntar consideraciones al texto

2 de diciembre 2025 · 07:36hs
La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado definió que este martes 2 de diciembre, alrededor de las 9 de la mañana, presentará el informe final general para el cierre del trabajo que inició a fines de septiembre en la Cámara de Diputados. El documento incluirá conclusiones y recomendaciones legislativas. Después, cada bloque —o quienes quieran sumar una mirada personal— tendrá tiempo hasta el martes 9 para adjuntar consideraciones al documento.

La comisión, creada el 24 de septiembre y encabezada por la rosarina Mónica Fein (presidenta), Silvana Giudici (vicepresidenta) y Victoria Tolosa Paz (secretaria), cierra así casi tres meses de trabajo, según detalló el sitio Parlamentario.

Durante ese recorrido expusieron médicos del Hospital Italiano de La Plata, biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios, especialistas varios y el Observatorio de Víctimas de Delitos. En todas las instancias participaron familiares de las víctimas.

La agenda también incluyó una reunión con familias en el Concejo Municipal de Rosario el 3 de noviembre; y un encuentro con el juez federal de La Plata, Ernesto Krepak, quien lleva la causa y que además se presentó ante la comisión el 19 de noviembre.

Lo que no llegó fue la presencia de los funcionarios del área. El ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, se excusaron dos veces de asistir.

Pedido de familiares

En una de las reuniones, los familiares de víctimas llevaron un paquete de propuestas que, según acordaron los legisladores, formarán parte del contenido final del informe.

Entre los puntos centrales reclamaron:

-una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, incluyendo obligatoriamente fentanilo y opioides sintéticos;

-registro individual de cada unidad de producción y seguimiento hasta la administración al paciente;

-obligación de laboratorios, droguerías y hospitales de informar en tiempo real cada movimiento del medicamento, con auditoría pública y judicial;

-estudio de modelos internacionales que garanticen controles cruzados sin fisuras.

Además, insistieron en la digitalización y centralización de la información sanitaria; la interconexión entre historias clínicas electrónicas y trazabilidad clínica de medicamentos; un sistema nacional de alerta inmediata; sanciones específicas ante omisiones o falsificación de datos; y un fortalecimiento de la ANMAT y los mecanismos de control de la industria farmacéutica.

Con la presentación del martes, la comisión dará por concluido el mandato que fijaba el 9 de diciembre como fecha límite para entregar los resultados. Si bien la resolución original daba un poco más de margen, el informe llegará una semana antes.

fentanilo informe comisión Diputados
