Feriado de mayo y los próximos fines de semana largos

Luego del feriado del 1 de mayo y del día no laborable del 2 de mayo que se convirtió en fin de semana extralargo. Qué pasa con el feriado del 25 de Mayo

Luego del feriado del 1 de mayo que con el agregado del día no laborable del viernes 2 se convirtió para muchos en un fin de semana extralargo , muchos ya empiezan a pensar en el próximo período que tendrán para descansar. En esta oportunidad, estará el plus de que serán dos los fines de semana largos seguidos.

Pocos días después, habrá otro fin de semana largo ya que el viernes 20 es feriado (inamovible) por el paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. De esta manera, habrá dos fines de semana largos consecutivos.

Después del fin de semana largo, para muchas personas, del 1 y 2 de mayo, hay quienes se preguntan qué pasa con el feriado del 25 de Mayo, que cae domingo este 2025.

feriados 2025.jpg Calendario de feriados nacionales google

Para ello, hace falta consultar el calendario de feriados nacionales 2025, que difunde la Jefatura de Gabinete. Este año, el día en el que se recuerda la Revolución de Mayo, será un asueto que pocas personas podrán disfrutar.

Qué pasa con el feriado del 25 de Mayo

Tras el día no laborable del viernes 2 de mayo, los argentinos se preguntan qué ocurrirá con el asueto nacional del 25 del mismo mes, que cae domingo. Por lo tanto, solo aplica para aquellas personas que trabajan la jornada dominical. A su vez, al tratarse de un feriado inamovible, este no se puede correr a otro día para crear un fin de semana largo. De todos modos, la normativa ya mencionada indica que ningún feriado que ocurra durante un fin de semana puede ser trasladado a otra fecha, como es el caso del 25 de Mayo este 2025.

En otras palabras: el feriado del Día de la Revolución de Mayo no se corre a ningún día de semana y no tiene días no laborables que se le sumen. Para quienes tengan que trabajar esa fecha, la jornada se cobrará el doble del salario diario habitual.

Qué se conmemora el 25 de Mayo

El 25 de Mayo se celebra la Revolución de Mayo de 1810 en la Argentina. A través de un proceso que había comenzado una semana antes, ese día se dio comienzo a la conformación del Primer Gobierno Patrio, que significó dejar atrás la figura del virreinato y la dependencia con España.

Entre el 18 y el 25 de mayo de 1810, período conocido como Semana de Mayo, la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, experimentó una serie de acontecimientos políticos que culminaron con el desplazamiento del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, la máxima autoridad española. En aquel entonces, el país europeo había sido invadido por Napoleón, y la falta de una autoridad de referencia en la península ibérica llevó a un grupo de dirigentes a plantear la posibilidad de un gobierno autónomo.

feriados 25 de mayo extralargo Argentina feriado.jpg

El Cabildo de Buenos Aires, entonces la capital del Virreinato del Río de la Plata, fue el escenario principal del cambio de mando, del virrey a la Primera Junta de Gobierno patrio De Alberico Isola

Se trata de una de las fechas más importantes del calendario nacional, dado que durante esta jornada se recuerda la gesta de los próceres criollos que integraron la Primera Junta: Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios y Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matéu, como vocales.

Por eso, la jornada del 25 de Mayo es considerada el punto inicial de un proceso independentista que llevaría su tiempo, pero se concretaría seis años después, el 9 de Julio de 1816.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan de 2025 en la Argentina

Mayo

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre