Filtraron los chats entre Florencia Peña y Alberto Fernández

Salió a la luz la charla que tuvieron la actriz y el ex mandatario previo a su encuentro en la Quinta de Olivos.

El ex presidente Alberto Fernández está siendo investigado por la Justicia por la Causa Seguros que involucra a su ex secretaria María Cantero y al esposo de esta, Héctor Martínez Sosa. En este contexto salieron a luz imágenes de su ex pareja Fabiola Yáñez golpeada y videos de Tamara Pettinato tomando cerveza en el despacho presidencial.