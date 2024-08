Escandaloso video de Alberto Fernández y Tamara Petinatto en Casa Rosada: "Te amo"

“Estamos brindando porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de hace muchos años”, bromea Pettinato en el video, mientras se escucha la voz de Fernández respondiendo: “Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza quiero que me digas algo lindo”.

A lo que la conductora le contesta: “Yo te quiero un montón, y siempre te voy a querer, y nunca más te voy a votar”. Antes de finalizar, la conductora cierra el video con un “te amo”, y el exmandatario le dice: “Yo también”.

El video fue grabado en la Quinta de Olivos y se suma a la lista de polémicas que surgieron a partir de los registros de visitas a la residencia presidencial en 2020, cuando el país estaba bajo un estricto aislamiento.

Entre los nombres que más llamaron la atención en aquellos registros estaban los de la actriz Florencia Peña, la periodista Úrsula Vargues, la funcionaria Sofía Pacchi y la propia Tamara Pettinato.

Embed - Polémico video en el despacho presidencial de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

El descargo de Tamara Pettinato

Cuando trascendió la lista de visitas al expresidente durante la pandemia, la conductora salió a dar su versión de los hechos. “A mí me incomoda bastante, yo les había pedido estos días que no hablemos del tema porque sé que es poner el foco y que me sigan insultando. La verdad que no paro de recibir mensajes que me dicen ‘gato, petera, puta’, sin saber por qué fui”, expresó.

“No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado que no siento que tenga la obligación de explicarlo. Entiendo que hay un foco que es el enojo de la gente por quien entraba y quien salía de Olivos, sin saber el motivo, y otro es la violencia que viene después”, señaló.

Pettinato también apuntó contra la “doble vara” con la que se juzga a las mujeres en comparación con los hombres que visitaron la residencia presidencial. “Me parece que a los hombres que fueron no sé si les cuestionan tanto el motivo”, comentó, haciendo alusión a la diferencia de trato entre géneros.