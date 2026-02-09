Día Internacional de la Pizza: por qué se celebra hoy 9 de febrero

La pizza es uno de los platos más celebrados de la gastronomía italiana. Su historia, los homenajes y algunas curiosidades

Este lunes 9 de febrero se celebra el Día Internacional de la Pizza , una de las comidas rápidas más consumidas y queridas del mundo que, junto con la pasta, es uno de los platos más reconocidos y aplaudidos internacionalmente de la gastronomía italiana.

Más allá de la polémica mundial sobre si la pizza con ananá es pizza –que se viralizó cuando el presidente de Islandia, Guðni Th. Jóhannesson, planteó el debate en X–, desde 2017 se la declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco y se dispuso el 9 de febrero como fecha para celebrar esta tan particular comida.

Y fue así porque el organismo internacional reconoció su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones. Pese a su origen italiano, la palabra pizza proviene del griego "pēktos", que significa "sólido" o "coagulado". La base es una masa, generalmente circular, elaborada con harina de trigo, sal agua y levadura.

Cuando se tiene la base, lo habitual es echarle salsa de tomate y queso mozzarella, y encima los ingredientes que se deseen, desde la citada piña hasta anchoas, alcaparras, olivas, jamón, maíz, verduras, todo lo que se desee y en la combinación que se quiera.

La forma tradicional de cocinarla es en horno de leña, aunque es bastante habitual usar hornos domésticos, sobre todo si se trata de pizzas precocinadas, congeladas o listas para hornear. La pizza Margarita recrea los colores de la bandera italiana, con el rojo del tomate, el blanco del queso mozzarella y el verde de las hojas de albahaca.

Historia de la pizza

De acuerdo a los registros históricos, los principales antecedentes de esta comida remontan a la época del antiguo Egipto, Grecia, Persia y Roma. Los persas se alimentaban durante el período 521-500 a.C. a base de un plan plano de forma circular, al que se le agregaba queso y dátiles.

En la Antigua Roma los soldados solían comer este mismo pan pero con aceite de oliva y hierbas. Con el paso de los años, en Nápoles se comenzó a agregar tomate, dando origen a lo que se conoce como la primera pizza.

Fue en esta ciudad italiana donde el panadero Raffaele Esposito creó la reconocida Pizza Margarita o Margherita en el año 1889. Esta receta fue solicitada por el Palacio Real de Capodimonte cuando quería agasajar a la Reina Margherita en sus próximas visitas.

Lo cierto es que la fecha comenzó a celebrarse el 9 de febrero, en Nápoles, en el siglo X y corresponde al día en que se creó la receta de la pizza.

La pizza en el cine

“Vamos a comer unos triángulos”, decían los protagonistas de “Pizza, birra, faso”, la ópera prima de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, que reflejó la marginalidad del centro porteño en el final de los años 90. La película, un retrato de la Buenos Aires marginal de la época, pone a la pizza en primer plano.

Con mayor o menos nivel de protagonismo, Hollywood también le rindió homenaje a la pizza y la ubico en un lugar de privilegio en escenas claves de los clásicos de "Tarde de perros", "Fiebre del sábado por la noche", "Buenos muchachos", "El mundo según Wayne" y "Manhattan".

El realizador afromericano Spike Lee fue un paso más allá y en su película “Haz lo correcto” ubicó en una pizzería el epicentro de un levantamiento popular antirracista de la ciudad de Los Ángeles.

Alfredo Casero y su canción sobre la pizza

Y claro, como olvidar el "Pizza conmigo" de Alfredo Casero. Una pegadiza y ridícula canción que rinde homenaje a este particular alimento.

Datos curiosos sobre la pizza