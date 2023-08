Google dedica su doodle a Altina Schinasi: ¿quién fue y por qué se le rinde homenaje?

Altina Schinasi doodle google.jpg Altina Schinasi google

Cuando volvió a Estados Unidos estudió arte y tomó un puesto como escaparatista para varias tiendas de la Quinta Avenida, en Nueva York. Durante este tiempo, se encontró trabajando y aprendiendo de destacados artistas que admiraba, como Salvador Dalí y George Grosz.

El tiempo en que Schinasi trabajó como diseñadora de escaparates inspiró la creación de sus ahora famosos marcos “ojo de gato”. En el escaparate de la oficina de un óptico cercano, se dio cuenta de que la única opción para las gafas de mujer solía ser de marcos redondos con diseños mundanos. Esta observación inspiró a Schinasi a crear una opción diferente para las mujeres, imitando la forma de las máscaras de arlequín que vio en Venecia, Italia, durante el festival Carnevale.

Schinasi se acercó a todos los principales fabricantes con su creación, todos los cuales la rechazaron, alegando que su diseño era demasiado vanguardista. Pero, ella no se dio por vencida. Tuvo suerte cuando el dueño de una tienda local creyó en su visión y le pidió un diseño exclusivo durante seis meses. Para su deleite, las gafas Harlequin se convirtieron rápidamente en un éxito.

A fines de la década de 1930 y durante la década de 1940, las gafas Harlequin se convirtieron en un accesorio de moda abrumador entre las mujeres en Estados Unidos. Schinasi recibió el premio Lord & Taylor American Design Award en 1939 por su invento y fue reconocida por las principales revistas, incluidas Vogue y Life.

Schinasi también se aventuró en el mundo del cine. En 1960, produjo un documental sobre la célebre artista y su antiguo maestro George Grosz titulado George Grosz’ Interregnum. Fue nominada a un Premio de la Academia y ganó el primer lugar en el Festival de Cine de Venecia.

En sus últimos años, Schinasi no disminuyó la velocidad. Escribió y publicó sus memorias The Road I Have Traveled (1995), se ofreció como terapeuta de arte voluntaria e incluso inventó sillas y bancos de retratos únicos a los que llamó Chairacters.