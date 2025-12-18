Uno Santa Fe | Información General | Papá Noel

Google lanzó "¿Dónde está Papá Noel ahora?": la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Una vez más, los más chicos podrán seguir en vivo el recorrido el trineo de Papá Noel desde Nochebuena, a la espera de que llegue a cada ciudad en Navidad

18 de diciembre 2025 · 09:55hs
Google lanzó ¿Dónde está Papá Noel ahora?: la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Google lanzó nuevamente su "Sigue a Papá Noel", una plataforma que permite a los más chicos seguir su viaje durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre, ya Navidad. Del mismo modo, muestra el tiempo que falta para que llegue a cada ciudad.

Además de permitir el seguimiento en tiempo real de Papá Noel, la plataforma ofrece una variedad de juegos y actividades virtuales para que los niños puedan disfrutar mientras esperan la llegada del entrañable personaje y sus regalos.

Para seguir su viaje en tiempo real, solo hay que ingresar a https://santatracker.google.com/.

Cómo funciona Google Santa Tracker

El "Google Santa Tracker", conocido en español como "Google Sigue a Papá Noel", es una web y una app temática de Navidad que está disponible todo el año. Incluye juegos interactivos y videos animados para el entretenimiento de grandes y chicos.

Al ingresar al sitio, los usuarios encuentran un contador con la cuenta regresiva, que marca el tiempo que falta para que Papá Noel, acompañado de sus renos, comience a repartir los regalos en la víspera de Navidad.

En la Nochebuena, Google activa una función especial que simula el recorrido de Papá Noel mientras reparte regalos por todo el mundo. Esta función, que dura aproximadamente un día, utiliza la tecnología de Google Earth para mostrar el viaje de Papá Noel, realizando paradas en diversas ciudades alrededor del planeta para dejar los obsequios.

La simulación muestra cómo Papá Noel avanza aproximadamente un huso horario al oeste por cada hora. Su aventura comienza en el Polo Norte, con su primera parada en Providéniya, una pequeña localidad rusa que es la primera en recibir la Navidad. A lo largo de 24 horas, Papá Noel va recorriendo el mundo y al final de su travesía, llega a Hawái, las últimas islas en recibir los regalos antes de regresar al Polo Norte y completar su recorrido global.

