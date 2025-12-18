Uno Santa Fe | Ovación | camiseta

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

En el hipódromo de Rosario se presentó la camiseta oficial que vestirá al equipo de Capibaras XV durante la temporada 2026. También el staff de entrenadores con dos santafesinos

18 de diciembre 2025 · 08:30hs
Maximiliano Chinchu Bustos uno de los entrenadores de Capibaras XV posando con la camiseta oficial.

Tal como estaba previsto se realizó en la ciudad de Rosario, la presentación oficial de la camiseta oficial que vestirá al equipo de Capibaras XV durante la temporada 2026. Ahí mismo fue presentado el staff de entrenadores de la franquicia litoraleña, que tendrá como colaboradores a dos santafesinos; Maximiliano Chinchu Bustos y Pablo Pfirter, todo bajo la conducción de Nicolás Galatro que será el head coach.

Capibaras XV estuvo de presentación en Rosario

Con un acto repleto de figuras del rugby de la región la franquicia del Litoral dió a conocer las cuatro camisetas que vestirá en su temporada debut. En el acto estuvieron presentes el intendente de Rosario Pablo Javkin, el secretario de deportes de la provincia Fernando Maleti, el presidente de la UAR Gabriel Travaglini, el de Sudamérica Rugby Marcelo Calandra, Martín Vergara por la Unión Rosarina, Martín Cipriani por la Entrerriana, Enrique Patrizi por la Santafesina y el CEO de la franquicia Carlos Fertonani.

La indumentaria es producida por Canterbury y cuenta con cuatro modelos para esta primera temporada. Todas fueron presentadas por referentes del rugby rosarino e integrantes del staff.

Con presencia de autoridades municipales, provinciales, de la UAR y la USR, se presentaron las camisetas de la franquicia litoraleña.

La de entrenamiento fue exhibida por Franco Massuco de Caranchos, Federico "Cuchillo" González de Provincial y Leo Senatore, el embajador de Capibaras.

La suplente, blanca con vivos azules y rojos, fue exhibida por Gonzalo Romero Acuña de GER y Juan Pablo Estellés de Atlético del Rosario junto a Maximiliano Bustos.

La presentación de la titular, azules con vivos rojos y azules, contó con el acompañamiento de Francisco Cuneo de Old Resian y Gallo Della Vedova de Uni de Rosario junto a Nicolás Vergallo.

El santafesino Maxi Bustos, junto al head coach Nico Galatro y a Nicolás Vergallo.

La camiseta alternativa tiene el diseño más disruptivo. El diseño tiene cuadrantes celeste, azul, verde y rojo, además de vivos blancos, para combinar los colores de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. También incorpora el novedoso escudo de Rugby Litoral en el pecho. En la primera foto de este diseño salieron los Pumas Emiliano Boffelli representando a Duendes, Peto Crexell por Jockey y el Head Coach Nicolás Galatro.

Los sponsors que quedaron plasmados en la indumentaria son Lecosur Marport, La Segunda, Núcleo Fit, Test Match y Stella Artois. Un aporte indispensable para concretar el sueño de tener un equipo profesional de la región en el máximo nivel del continente.

