Tras consagrarse campeón de la Copa Colombia, Marino Hinestroza se despidió de Atlético Nacional y se convertirá en refuerzo de Boca

De no mediar imprevistos, Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases. Tras consagrarse campeón de la Copa Colombia, al vencer por la mínima a Independiente de Medellín, el extremo de 23 años se despidió de Atlético Nacional con un posteo en redes sociales y dio la señal que faltaba para cerrarse su arribo a La Bombonera.

"Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido", escribió el futbolista que este año se ganó la convocatoria de Néstor Lorenzo a la selección de su país, luego de ser titular en la definición.

En las últimas horas, con llamado de Juan Román Riquelme al propio Hinestroza incluido y un emisario del club en Colombia, los clubes se pusieron de acuerdo y está todo dado para que se concrete la transferencia de cara a 2026, donde Boca volverá a la Copa Libertadores luego de dos año sin participar.

Aunque no trascendieron cifras oficiales, se sabe que el conjunto colombiano lo había tasado en ocho millones de dólares. Desde Boca ofrecieron cerca de seis millones de la moneda estadounidense, contemplando bonos y objetivos, por lo que todo indica que los números aproximados de la operación serán esos.

Luego del pase trunco a mitad de año, momento en el que el Xeneize se contactó con Atlético Nacional y le pidieron más de 10 millones por Hinestroza, en territorio cafetero bajaron las pretensiones en consonancia con la merma del rendimiento del futbolista en el segundo semestre y aceptaron las condiciones para desprenderse de una de sus figuras.

Cómo juega Hinestroza, el próximo refuerzo de Boca

Hinestroza disputó 84 partidos con el Verdolaga, tras efímeros pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew. Juega como extremo por derecha y ya acumula 11 tantos y 14 de asistencias. Es muy explosivo, con características similares a las de Sebastián Villa, jugador al que potenció Miguel Ángel Russo mientras coincidieron en Boca.

Más allá de que juega a pierna natural, muchas veces opta por encarar hacia el centro y disparar con la zurda. Posee buen remate de media distancia, pero lo que más lo destaca es su velocidad y potencia. Ambas cualidades le sirven para sacarse fácilmente rivales de encima y tener un mejor panorama para tomar decisiones, quizá su aspecto más flojo.