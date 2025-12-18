Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión cayó en el Ángel Malvicino frente a Instituto. El elenco cordobés se impuso 87 a 80 y el Tate se ubica 15º en la tabla de posiciones

Ovación

Por Ovación

18 de diciembre 2025 · 09:53hs
Unión cayó como local ante Instituto.

Unión cayó como local ante Instituto.

Unión tuvo un muy buen primer tiempo, con pasajes de alto nivel colectivo y eficacia desde el perímetro, pero la Gloria ajustó en defensa tras el descanso, emparejó el trámite y terminó inclinando la balanza en un partido intenso y físico para terminar venciendo por 87 a 80.

Unión fue de mayor a menor

El partido arrancó con Unión buscando imponer su juego mediante el pick and roll, aprovechando la inteligencia y creatividad de Balbi, quien desplegó todos sus recursos para generar espacios y tiros rápidos. En los primeros minutos, la dupla Balbi-Guerra se repartió los puntos y llevó al equipo local a un arranque sólido, con posesiones rápidas y mucha movilidad en la pintura.

El buen arranque del equipo santafesino derivó en el primer tiempo muerto solicitado por el entrenador de Instituto, con el marcador mostrando 17 a 9 a favor de Unión. Este dominio se prolongó hasta el final del primer parcial: Unión, con buena rotación y encontrando buen rendimiento desde el banco, logró mantener la ventaja y cerrar arriba por 27 a 16.

El segundo cuarto comenzó con un Instituto más ordenado, donde Whelan empezó a generar desequilibrio en el uno contra uno, mientras que Copello aportaba desde el gol, liderando un parcial de 13 a 5 que obligó a Castellazzi a pedir tiempo muerto. A partir de ahí, Instituto se hizo fuerte en defensa y a Unión le costaron las ofensivas. Forzado a atacar cinco contra cinco y sin fluidez, el local sufrió cada salida rápida del conjunto cordobés.

La reacción llegó con un largo triple de Cabrera, aportando la revulsividad habitual del base cordobés, y el cierre fue inmejorable: Federico Elías clavó un triple exquisito (3 de 4) para sellar el 46 a 39 con el que Unión se fue al descanso.

La segunda mitad arrancó con mucho roce, marcas al límite y un trámite físico que rápidamente cargó de faltas a la media cancha de ambos equipos. Copello apareció con dos triples consecutivos para poner al frente a Instituto, pero Elías respondió de inmediato y ambos equipos se turnaron en la delantera. El desarrollo se mantuvo parejo hasta el cierre del tercer parcial, con Instituto arriba 61 a 60.

El último período comenzó con la misma paridad. Hill convirtió un triple para Instituto y la respuesta fue instantánea de Cabrera. La primera ventaja clara llegó para la visita con un Monacchi inspirado, que clavó dos bombas determinantes para sacar seis de diferencia. Unión respondió con un triple de Hure, pero en la acción siguiente Whelan volvió a anotar desde el perímetro y luego debió salir del juego por cinco faltas.

A pocos minutos del final, Instituto ganaba 80 a 76, manejando la diferencia y controlando las últimas acciones del partido. El cierre, como no podía ser de otra manera, fue de la mano de Monacchi: con 20 puntos y 7 rebotes, anotó una daga desde la esquina que selló el 80 a 87 final en favor de la visita, dejando a Unión con sabor a poco tras un primer tiempo prometedor.

Unión Instituto Ángel Malvicino
Noticias relacionadas
union vuelve al malvicino y se mide ante instituto en una noche clave de liga nacional

Unión vuelve al Malvicino y se mide ante Instituto en una noche clave de Liga Nacional

diego armando diaz firmo en union y el club aseguro su pase en una decision estrategica

Diego Armando Díaz firmó en Unión y el club aseguró su pase en una decisión estratégica

La Conmebol usó una frase de Maradona para repasar el gol de Diego Armando Díaz a Cruzeiro.

Compra confirmada y dudas abiertas: qué hará Unión con Díaz

del sel: el sueno del hincha de union es un campeonato porque tambien lo logro colon

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Lo último

Google lanzó ¿Dónde está Papá Noel ahora?: la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Google lanzó "¿Dónde está Papá Noel ahora?": la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Último Momento
Google lanzó ¿Dónde está Papá Noel ahora?: la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Google lanzó "¿Dónde está Papá Noel ahora?": la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón"

Ovación
Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Unión tiene casi 23 mil socios, destacó Andrés Valenti, secretario general del club

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio