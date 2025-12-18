Unión perdió como local frente a Instituto

Unión cayó en el Ángel Malvicino frente a Instituto. El elenco cordobés se impuso 87 a 80 y el Tate se ubica 15º en la tabla de posiciones

Unión tuvo un muy buen primer tiempo, con pasajes de alto nivel colectivo y eficacia desde el perímetro, pero la Gloria ajustó en defensa tras el descanso, emparejó el trámite y terminó inclinando la balanza en un partido intenso y físico para terminar venciendo por 87 a 80.

El partido arrancó con Unión buscando imponer su juego mediante el pick and roll, aprovechando la inteligencia y creatividad de Balbi, quien desplegó todos sus recursos para generar espacios y tiros rápidos. En los primeros minutos, la dupla Balbi-Guerra se repartió los puntos y llevó al equipo local a un arranque sólido, con posesiones rápidas y mucha movilidad en la pintura.

El buen arranque del equipo santafesino derivó en el primer tiempo muerto solicitado por el entrenador de Instituto, con el marcador mostrando 17 a 9 a favor de Unión. Este dominio se prolongó hasta el final del primer parcial: Unión, con buena rotación y encontrando buen rendimiento desde el banco, logró mantener la ventaja y cerrar arriba por 27 a 16.

El segundo cuarto comenzó con un Instituto más ordenado, donde Whelan empezó a generar desequilibrio en el uno contra uno, mientras que Copello aportaba desde el gol, liderando un parcial de 13 a 5 que obligó a Castellazzi a pedir tiempo muerto. A partir de ahí, Instituto se hizo fuerte en defensa y a Unión le costaron las ofensivas. Forzado a atacar cinco contra cinco y sin fluidez, el local sufrió cada salida rápida del conjunto cordobés.

La reacción llegó con un largo triple de Cabrera, aportando la revulsividad habitual del base cordobés, y el cierre fue inmejorable: Federico Elías clavó un triple exquisito (3 de 4) para sellar el 46 a 39 con el que Unión se fue al descanso.

La segunda mitad arrancó con mucho roce, marcas al límite y un trámite físico que rápidamente cargó de faltas a la media cancha de ambos equipos. Copello apareció con dos triples consecutivos para poner al frente a Instituto, pero Elías respondió de inmediato y ambos equipos se turnaron en la delantera. El desarrollo se mantuvo parejo hasta el cierre del tercer parcial, con Instituto arriba 61 a 60.

El último período comenzó con la misma paridad. Hill convirtió un triple para Instituto y la respuesta fue instantánea de Cabrera. La primera ventaja clara llegó para la visita con un Monacchi inspirado, que clavó dos bombas determinantes para sacar seis de diferencia. Unión respondió con un triple de Hure, pero en la acción siguiente Whelan volvió a anotar desde el perímetro y luego debió salir del juego por cinco faltas.

A pocos minutos del final, Instituto ganaba 80 a 76, manejando la diferencia y controlando las últimas acciones del partido. El cierre, como no podía ser de otra manera, fue de la mano de Monacchi: con 20 puntos y 7 rebotes, anotó una daga desde la esquina que selló el 80 a 87 final en favor de la visita, dejando a Unión con sabor a poco tras un primer tiempo prometedor.