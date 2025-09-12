Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 12 de septiembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Buen momento para cerrar acuerdos, pero cuidado con la impulsividad.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El viernes trae calma y estabilidad. Ideal para organizar tus finanzas y darte un pequeño gusto personal.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día de movimientos sociales y conversaciones estimulantes. Podés recibir una propuesta inesperada.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Se activa tu costado emocional: buscá refugio en tu círculo íntimo. Evitá tomarte demasiado a pecho los comentarios ajenos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillás en tu entorno laboral o de estudios. Tu seguridad genera confianza en los demás. En el amor, se abre espacio para la pasión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu paciencia y constancia dan frutos. Buen día para resolver trámites o cuestiones pendientes. La salud pide descanso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El viernes te desafía a encontrar equilibrio entre trabajo y vida personal. Un encuentro inesperado puede alegrar la jornada.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tus emociones estarán intensas, pero eso mismo puede darte claridad. Se avecinan cambios que te motivan.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El entusiasmo será tu motor, aunque necesitás organizar mejor tu tiempo. Posible salida o plan divertido hacia la noche.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero) Momento de concentrarte en lo profesional: un reconocimiento está cerca. En lo afectivo, necesitás bajar la exigencia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad se multiplica. Buen día para innovar en tu trabajo o estudios. En el amor, alguien puede sorprenderte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El viernes invita a la introspección. Una charla íntima puede aclarar viejos malentendidos. Tiempo de sanar.