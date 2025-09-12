Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 12 de septiembre

12 de septiembre 2025 · 07:02hs
Horóscopo Virgo 2025

UNO Santa Fe

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo del viernes 12 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Buen momento para cerrar acuerdos, pero cuidado con la impulsividad.

horoscopo.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El viernes trae calma y estabilidad. Ideal para organizar tus finanzas y darte un pequeño gusto personal.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día de movimientos sociales y conversaciones estimulantes. Podés recibir una propuesta inesperada.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Se activa tu costado emocional: buscá refugio en tu círculo íntimo. Evitá tomarte demasiado a pecho los comentarios ajenos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillás en tu entorno laboral o de estudios. Tu seguridad genera confianza en los demás. En el amor, se abre espacio para la pasión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu paciencia y constancia dan frutos. Buen día para resolver trámites o cuestiones pendientes. La salud pide descanso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El viernes te desafía a encontrar equilibrio entre trabajo y vida personal. Un encuentro inesperado puede alegrar la jornada.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tus emociones estarán intensas, pero eso mismo puede darte claridad. Se avecinan cambios que te motivan.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El entusiasmo será tu motor, aunque necesitás organizar mejor tu tiempo. Posible salida o plan divertido hacia la noche.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero) Momento de concentrarte en lo profesional: un reconocimiento está cerca. En lo afectivo, necesitás bajar la exigencia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad se multiplica. Buen día para innovar en tu trabajo o estudios. En el amor, alguien puede sorprenderte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El viernes invita a la introspección. Una charla íntima puede aclarar viejos malentendidos. Tiempo de sanar.

Horóscopo viernes septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

Último Momento
Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Nuevo Puente Carretero: en qué estado se encuentra la obra que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé

Nuevo Puente Carretero: en qué estado se encuentra la obra que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé

Ovación
Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Lanús buscará recuperarse jugando como local ante Independiente Rivadavia

Lanús buscará recuperarse jugando como local ante Independiente Rivadavia

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional