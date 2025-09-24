Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 24 de septiembre

24 de septiembre 2025 · 07:15hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del miércoles 24 de septiembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La jornada te impulsa a tomar decisiones rápidas. No dejes que la ansiedad nuble tu juicio: la clave será organizarte antes de actuar.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Podés sentir cansancio acumulado. Escuchar a tu cuerpo y dedicar tiempo al descanso será fundamental para encarar los próximos días con más energía.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación importante puede abrirte nuevas puertas. Estarás con gran capacidad de persuasión: aprovechá para plantear tus ideas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu entorno familiar requerirá de tu paciencia. Será un buen día para reforzar vínculos afectivos y brindar apoyo emocional a los tuyos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se activa tu costado creativo y carismático. Podrás destacarte en lo laboral o académico, pero también deberás cuidar de no chocar con la soberbia ajena.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Podrás resolver un asunto pendiente que venías postergando. La organización y los detalles estarán de tu lado para ordenar tu agenda.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Será un día de equilibrio buscado: los astros te empujan a tomar decisiones pensando tanto en vos como en tu entorno. Posible inicio de una nueva etapa en pareja.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición se potencia y te ayuda a detectar verdades ocultas. Evitá discusiones innecesarias y usá esa claridad para avanzar en tus proyectos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las ganas de moverte y explorar estarán más fuertes que nunca. Puede surgir un viaje, una invitación o una propuesta inesperada que te saque de la rutina.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Momento de enfocarte en tus finanzas. Buen día para revisar cuentas, planificar gastos y pensar en inversiones a mediano plazo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El eclipse cercano remueve tus energías: es tiempo de reinventarte. Posibilidad de cambios en tus relaciones sociales o en tu entorno laboral.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Estarás más sensible y perceptivo. La espiritualidad y la conexión interior serán claves para mantener la calma en medio de pequeños desafíos externos.

Horóscopo miércoles septiembre
