Cuatro santafesinos fueron citados a una Concentración Nacional M19

Hindú recibirá una Concentración Nacional Juvenil que contará con la participación de cuatro jugadores de clubes de la Unión Santafesina de Rugby.

10 de octubre 2025 · 09:34hs
Bautista Benavides de Santa Fe Rugby convocado a la concentración en Hindú Club.

Tras el exitoso Trial M19 en Villa Carlos Paz, Córdoba, durante los últimos días de agosto y primeros de septiembre, el seleccionado juvenil vuelve a reunirse, esta vez, en Hindú Club, en la localidad bonaerense de Don Torcuato, del lunes 13 al miércoles 15 de octubre. Una vez más, Santa Fe, dice presente con una camada que promete mucho.

El rugby santafesino estará representado en una nueva convocatoria realizada por la Unión Argentina de Rugby. Se trata de cuatro jugadores que participarán de una concentración nacional de Los Pumitas, el seleccionado nacional juvenil. Los citados son Agustín Ponzio (CRAI), Jorge Onorato (Universitario), Pietro Croce (Cha Roga) y Bautista Benavides (Santa Fe Rugby Club), quienes formarán parte de las jornadas de entrenamiento junto a los mejores juveniles del país.

Nicolás Fernández Miranda, entrenador de Los Pumitas, se refirió a un nuevo encuentro M19: “La idea de esta concentración nacional es estar dos días y medio juntos en Hindú. El objetivo es seguir conociéndolos, generar lazos como siempre hablamos de que es muy importante para el equipo. Este será el primer encuentro con un plantel de 47 jugadores con vistas al 2026, tanto para el Rugby Championship y para el Mundial. Desarrollaremos lineamientos generales de cómo será el funcionamiento del equipo tanto adentro como afuera de la cancha. Buscaremos hacer hincapié en la parte física y en la de la preparación de los partidos”.

Además, agregó: “En cuanto a los forwards haremos foco en la obtención, mientras que la parte de definición del juego con los backs. Buscaremos plantear fundamentos básicos de ataque y defensa para trabajar en este encuentro, como también en las dos concentraciones que restan en 2025, tanto en noviembre en Córdoba como en diciembre en Mar del Plata”.

El listado completo de la Concentración Nacional M19

Aquí el listado de jugadores seleccionados para la Concentración Nacional: Alejo Abaroa (SIC), Martiniano Aime (Atlético del Rosario), Jeremy Annand (Belgrano Athletic), Luciano Avaca (Tala RC), Bautista Benavídes (Santa Fe Rugby, Unión Santafesina), Franco Benítez (Tilcara de Paraná), Facundo Bertero Nicolasi (Córdoba Athletic), Nicolás Cambiasso (Buenos Aires), Tomás Canedo (Mendoza RC), Basilio Cañas (Estudiantes de Paraná), Fabrizio Cebrón (Regatas de Bella Vista), Pedro Coll (Tigres de Salta), Alesio Croce Pietro (Cha Roga Club, Unión Santafesina), Manuel Cuneo (San Juan RC), Tomás Dande (Huirapuca de Tucumán), Luca Dugo Vivanco (La Tablada de Córdoba), Benjamín Farías Cerioni (Universitario de Tucumán), Ramón Fernández Miranda (Hindú Club), Bautista Fernández Pugliese (Jockey de Córdoba), Ignacio Gaido Corral (Liceo de Mendoza), Gerónimo Gallo (CUBA), Danilo Ghisolfi (SIC) y Manuel Giannantonio (Tala de Córdoba).

También fueron convocados:Mateo Guc (Natación y Gimnasia de Tucumán), Constantino Keller (Córdoba Athletic), Francisco Lluch (Jockey de Rosario), Baltazar Monforte Ortiz (La Tablada de Córdoba), Manuel Onorato (Universitario de Santa Fe, Unión Santafesina), Benjamín Ordiz (Caranchos de Rosario), Tobías Peralta (Hindú Club), Juan Pablo Pfister (Tucumán Rugby), Simón Pfister (Tucumán Rugby), Agustín Ponzio (CRAI, Unión Santafesina), Juan Preumayr (Jockey de Rosario), Valentino Reggiardo (Deportiva Francesa), Tiziano Rocha (Alumni), Bautista Salinas Mallea (Los Tordos de Mendoza), Pascal Senillosa (Hindú), Samuel Severine (La Tablada de Córdoba), Mateo Tanoni (Jockey de Rosario), Federico Torre (Córdoba Athletic), Ignacio Vallejo (CUBA), Benjamín Vázquez Calcaterra (San Martín de Villa María), Ignacio Zabella (Universitario de Rosario).

