Horóscopo del sábado 6 de diciembre de 2025
Aries (21/3 al 19/4)
La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Aprovechá el impulso, pero evitá discusiones innecesarias.
Tauro (20/4 al 20/5)
Buscá tranquilidad. Una conversación pendiente podría aclararse hoy. No fuerces situaciones.
Géminis (21/5 al 20/6)
Tu mente está activa y curiosa. Te llegan buenas noticias o propuestas interesantes.
Cáncer (21/6 al 22/7)
El hogar y las emociones toman protagonismo. Día perfecto para ordenar y reconectar con los tuyos.
Leo (23/7 al 22/8)
Brillás sin esfuerzo. Podrías recibir un comentario o reconocimiento que te suba el ánimo.
Virgo (23/8 al 22/9)
Tu método y claridad te permiten resolver algo que venías postergando. Confía en tu criterio.
Libra (23/9 al 22/10)
El amor y la armonía se acercan. Un diálogo sincero trae alivio y entendimiento.
Escorpio (23/10 al 21/11)
Se revelan verdades. Algo oculto o confuso finalmente se aclara. Día ideal para decisiones importantes.
Sagitario (22/11 al 21/12)
Tu optimismo se contagia. Excelente día para actividades sociales o aire libre.
Capricornio (22/12 al 19/1)
Volvés a enfocarte en tus metas. Una idea laboral o económica empieza a tomar forma.
Acuario (20/1 al 18/2)
La creatividad fluye. Se activa un proyecto o plan que te entusiasma.
Piscis (19/2 al 20/3)
La intuición está muy alta. Conectás con emociones profundas y encontrás respuestas internas.