Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 6 de diciembre

6 de diciembre 2025 · 15:03hs
Horóscopo del sábado 6 de diciembre de 2025

Aries (21/3 al 19/4)

La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Aprovechá el impulso, pero evitá discusiones innecesarias.

Tauro (20/4 al 20/5)

Buscá tranquilidad. Una conversación pendiente podría aclararse hoy. No fuerces situaciones.

Géminis (21/5 al 20/6)

Tu mente está activa y curiosa. Te llegan buenas noticias o propuestas interesantes.

Cáncer (21/6 al 22/7)

El hogar y las emociones toman protagonismo. Día perfecto para ordenar y reconectar con los tuyos.

Leo (23/7 al 22/8)

Brillás sin esfuerzo. Podrías recibir un comentario o reconocimiento que te suba el ánimo.

Virgo (23/8 al 22/9)

Tu método y claridad te permiten resolver algo que venías postergando. Confía en tu criterio.

Libra (23/9 al 22/10)

El amor y la armonía se acercan. Un diálogo sincero trae alivio y entendimiento.

Escorpio (23/10 al 21/11)

Se revelan verdades. Algo oculto o confuso finalmente se aclara. Día ideal para decisiones importantes.

Sagitario (22/11 al 21/12)

Tu optimismo se contagia. Excelente día para actividades sociales o aire libre.

Capricornio (22/12 al 19/1)

Volvés a enfocarte en tus metas. Una idea laboral o económica empieza a tomar forma.

Acuario (20/1 al 18/2)

La creatividad fluye. Se activa un proyecto o plan que te entusiasma.__IP__

Piscis (19/2 al 20/3)

La intuición está muy alta. Conectás con emociones profundas y encontrás respuestas internas.

