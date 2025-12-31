Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 31 de diciembre

31 de diciembre 2025
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del miércoles 31 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El día invita a reflexionar antes de actuar. Cerrás el año soltando enojos y tensiones. En el amor, la calma y el diálogo fortalecen vínculos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las relaciones toman protagonismo. Buen momento para agradecer y valorar a quienes estuvieron a tu lado. Cerrás el año con estabilidad emocional.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Atención al cansancio y al estrés acumulado. Bajá el ritmo y cuidá tu energía. Un gesto de afecto te devuelve serenidad.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La familia y las emociones están en primer plano. Ideal para sanar vínculos y despedir el año con el corazón liviano.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Alegría y expresividad marcan el cierre del año. Permitite disfrutar y mostrar lo que sentís. Terminás el año con optimismo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El hogar y la seguridad emocional son prioridad. Buen día para ordenar espacios y pensamientos. Cerrás el año en paz.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Reflexión profunda y búsqueda de equilibrio interior. Tiempo de agradecer lo vivido y soltar lo que ya no suma.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Balance sobre lo material y lo emocional. Reconocé tu valor y lo que lograste. El cierre del año te encuentra más fuerte.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Energía positiva y claridad para proyectar el futuro. Ideal para expresar deseos y brindar con esperanza.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día de balance personal y reconocimiento de logros. Cerrás el año con madurez, enfoque y metas claras.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Necesitás introspección y silencio. Conectar con tu intuición te ayudará a despedir el año en armonía.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Afectos, amistades y sueños compartidos. Cerrás el año rodeado de contención y con renovada ilusión.

