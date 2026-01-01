Uno Santa Fe | Colón | Facundo Farías

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

La falta de minutos en Estudiantes reactivó el escenario alrededor de Facundo Farías, que viene manifestando su deseo de regresar a Colón.

1 de enero 2026 · 18:48hs
¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

El nombre de Facundo Farías volvió a ganar protagonismo en el mercado de pases luego de que trascendiera que el futbolista analiza una salida de Estudiantes de La Plata en busca de mayor continuidad, un escenario que reactivó viejos interrogantes vinculados a su futuro inmediato y a un posible regreso a Colón.

El dato que reactivó el escenario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgusZabaleta95/status/2006822479172718964?s=20&partner=&hide_thread=false

La información tomó fuerza a partir de un posteo de Agustín Zabaleta, periodista especializado en la actualidad de Estudiantes, quien aseguró que el atacante no estaría conforme con la cantidad de minutos sumados en el Pincha y que evalúa alternativas para el próximo semestre.

Farías tiene contrato vigente con Estudiantes hasta diciembre de 2028, por lo que cualquier movimiento dependerá de una negociación formal, ya sea mediante un préstamo o una transferencia, en un mercado que se mueve con cautela.

LEER MÁS: Farías: "Tenía muchísimas ganas de volver a Colón, hice todo lo posible"

Un deseo que ya fue público

No es la primera vez que el atacante expresa su intención de volver a Colón. A mediados de 2025, el propio jugador reconoció públicamente su voluntad de regresar: “Tenía muchísimas ganas de volver a Colón, hice todo lo posible”. Incluso confirmó que hubo conversaciones concretas: “Sí, lo hablé, lo comenté con los dirigentes”.

El intento que no prosperó

Farías también reveló que empujó la posibilidad hasta último momento, aunque las condiciones del mercado terminaron frustrando la operación: “Mandé mensajes por todos lados, volví loco a mi mujer y a mi familia. Les decía: ‘si se puede hacer algo, me voy’. Pero ya estaba muy avanzado todo”. En aquel contexto, el regreso de referentes históricos al club santafesino alimentó aún más su ilusión de volver a vestir la camiseta rojinegra.

LEER MÁS: El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El guiño en redes sociales de Colón

En paralelo, Colón publicó recientemente un video en sus redes sociales que despertó especulaciones entre los hinchas. En la pieza audiovisual, dos niños dialogan a modo de guiño y uno de ellos lanza la frase: “Ese sí que tiene potrero”, un concepto históricamente asociado al estilo de juego de Farías, marcado por la gambeta, la creatividad y el desequilibrio individual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2006539270669086984?s=20&partner=&hide_thread=false

Si bien desde el club no hubo confirmaciones oficiales, el contenido alimentó interpretaciones en un mercado siempre sensible a señales simbólicas.

El escenario abierto de Facundo Farías

Por ahora, no hay negociaciones formales confirmadas, pero el contexto vuelve a colocar a Farías dentro del radar. Su situación contractual, el momento deportivo de Colón y la postura de Estudiantes serán determinantes para saber si la historia puede reactivarse o si quedará, una vez más, solo en la intención. El mercado avanza y la pregunta, inevitablemente, vuelve a instalarse.

Facundo Farías Colón Estudiantes
Noticias relacionadas
Diego Colotto está al frente del mercado de pases de Colón.

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

como formaria colon si hoy arrancara la primera nacional 2026

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Colón arranca una nueva etapa en la que está obligado a ponerse de pie y volver a Primera División.

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

Lo último

De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: Quiero jugar ese partido

De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: "Quiero jugar ese partido"

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Último Momento
De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: Quiero jugar ese partido

De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: "Quiero jugar ese partido"

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

Las ventas de autos en Santa Fe crecieron más del 50% en 2025 y superaron el promedio nacional

Las ventas de autos en Santa Fe crecieron más del 50% en 2025 y superaron el promedio nacional

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

Ovación
Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

Unión arrancó el 2026 con un mensaje de identidad y emoción en redes

Unión arrancó el 2026 con un mensaje de identidad y emoción en redes

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe