¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

La falta de minutos en Estudiantes reactivó el escenario alrededor de Facundo Farías, que viene manifestando su deseo de regresar a Colón.

El nombre de Facundo Farías volvió a ganar protagonismo en el mercado de pases luego de que trascendiera que el futbolista analiza una salida de Estudiantes de La Plata en busca de mayor continuidad, un escenario que reactivó viejos interrogantes vinculados a su futuro inmediato y a un posible regreso a Colón .

La información tomó fuerza a partir de un posteo de Agustín Zabaleta, periodista especializado en la actualidad de Estudiantes, quien aseguró que el atacante no estaría conforme con la cantidad de minutos sumados en el Pincha y que evalúa alternativas para el próximo semestre.

Facundo Farías tiene chances de salir de #EDLP en este mercado de pases. El jugador no estaría conforme con la cantidad de minutos en el Pincha y buscaría mayor rodaje en otro lado. El propio jugador manifestó que a mitad de 2025 había intentado volver a #Colón . Ahora,… pic.twitter.com/NSYZ6OFWBN

Farías tiene contrato vigente con Estudiantes hasta diciembre de 2028, por lo que cualquier movimiento dependerá de una negociación formal, ya sea mediante un préstamo o una transferencia, en un mercado que se mueve con cautela.

Un deseo que ya fue público

No es la primera vez que el atacante expresa su intención de volver a Colón. A mediados de 2025, el propio jugador reconoció públicamente su voluntad de regresar: “Tenía muchísimas ganas de volver a Colón, hice todo lo posible”. Incluso confirmó que hubo conversaciones concretas: “Sí, lo hablé, lo comenté con los dirigentes”.

El intento que no prosperó

Farías también reveló que empujó la posibilidad hasta último momento, aunque las condiciones del mercado terminaron frustrando la operación: “Mandé mensajes por todos lados, volví loco a mi mujer y a mi familia. Les decía: ‘si se puede hacer algo, me voy’. Pero ya estaba muy avanzado todo”. En aquel contexto, el regreso de referentes históricos al club santafesino alimentó aún más su ilusión de volver a vestir la camiseta rojinegra.

El guiño en redes sociales de Colón

En paralelo, Colón publicó recientemente un video en sus redes sociales que despertó especulaciones entre los hinchas. En la pieza audiovisual, dos niños dialogan a modo de guiño y uno de ellos lanza la frase: “Ese sí que tiene potrero”, un concepto históricamente asociado al estilo de juego de Farías, marcado por la gambeta, la creatividad y el desequilibrio individual.

Si bien desde el club no hubo confirmaciones oficiales, el contenido alimentó interpretaciones en un mercado siempre sensible a señales simbólicas.

El escenario abierto de Facundo Farías

Por ahora, no hay negociaciones formales confirmadas, pero el contexto vuelve a colocar a Farías dentro del radar. Su situación contractual, el momento deportivo de Colón y la postura de Estudiantes serán determinantes para saber si la historia puede reactivarse o si quedará, una vez más, solo en la intención. El mercado avanza y la pregunta, inevitablemente, vuelve a instalarse.