Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Fueron hallados sin vida con múltiples disparos dentro de una canoa que flotaba a la deriva, a la altura de Sauce Viejo

2 de enero 2026 · 09:57hs
La embarcación en la cual hallaron los dos cuerpos sin vida

La embarcación en la cual hallaron los dos cuerpos sin vida

Dos hombres fueron hallados asesinados a balazos a bordo de una canoa que flotaba a la deriva en el río Coronda, a la altura de la localidad de Sauce Viejo, durante la tarde del miércoles 31 de diciembre, último día de 2025.

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

El macabro hallazgo ocurrió minutos después de las 13, cuando vecinos de la zona de calle Bouchard advirtieron que una embarcación se desplazaba de manera irregular sobre el cauce del río y dieron aviso inmediato a la Central de Emergencias 911.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo constataron que la canoa había quedado encallada entre camalotes, en un sector cercano a calle Jujuy. Debido a la imposibilidad de acceder por tierra, se solicitó la colaboración de Prefectura Naval Argentina, cuyo personal logró alcanzar la embarcación tras un operativo fluvial.

Una vez a bordo, los uniformados se encontraron con una escena estremecedora: dos cuerpos sin vida con múltiples impactos de arma de fuego, la presencia de armas dentro de la canoa y un animal muerto, cuya relación con el hecho también es materia de investigación. La embarcación fue trasladada hasta la orilla para permitir el trabajo de los peritos.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pericias criminalísticas de rigor y posteriormente confirmó la identidad de las víctimas.

Se trata de José Cabrera y Martín Cabrera, primos entre sí, pescadores y oriundos del distrito costero de Alto Verde.

En la causa interviene el fiscal en turno, Dr. Carlos Lacuadra, quien ordenó la realización de autopsias, el secuestro de elementos de interés y diversas medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del doble crimen.

La investigación continúa en curso y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis en torno a este violento episodio ocurrido en el río Coronda.

