Una imagen que refleja identidad: jugadores y exfutbolistas de Unión despidieron el año juntos

Integrantes del plantel actual y exjugadores con pasado en Unión compartieron un encuentro cargado de identidad y sentido de pertenencia.

1 de enero 2026 · 17:40hs
El mediodía de este miércoles, dejó una postal particular vinculada al mundo Unión. Jugadores del plantel profesional y exfutbolistas con pasado en la institución se reunieron para despedir el año, en un encuentro informal que rápidamente se reflejó en redes sociales.

Entre los futbolistas en actividad estuvieron Bruno Pittón, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco y Franco Fragapane, mientras que también participaron exjugadores que tuvieron ciclos relevantes en el club como Gastón González, Imanol Machuca, Federico Vera, Lucas Esquivel, Mauricio Martínez y Emanuel Brítez.

Identidad Tatenga también fuera de agenda

La reunión no formó parte de ninguna actividad institucional ni fue organizada por el club. Se trató de un encuentro privado, que sin embargo llamó la atención por la combinación de nombres y etapas representadas.

La imagen compartida reunió a futbolistas que hoy transitan distintos caminos profesionales, pero que coincidieron en algún momento bajo la órbita de Unión, ya sea en inferiores, en el primer equipo o en procesos recientes.

El concepto: sentido de pertenencia

Más allá del carácter informal, la foto volvió a poner sobre la mesa una noción recurrente en el análisis futbolero: el sentido de pertenencia. En un contexto donde la rotación de planteles es constante, este tipo de reuniones suele interpretarse como una señal de vínculos que se sostienen más allá del presente deportivo.

Sin declaraciones públicas ni mensajes dirigidos, la imagen funcionó como el principal contenido, mostrando una coincidencia generacional y profesional que excede la coyuntura.

Una postal que habló por sí sola, sin necesidad de comunicados ni actos formales, el encuentro dejó una escena poco habitual: futbolistas del presente y del pasado reciente compartiendo un mismo espacio, en un cierre de año que, al menos desde lo simbólico, no pasó inadvertido.

