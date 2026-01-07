Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 7 de enero

7 de enero 2026 · 07:06hs
Horóscopo de Capricornio

UNO Santa Fe

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del miércoles 7 de enero

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para enfocarte en objetivos personales que vienes postergando. Una noticia inesperada puede darte impulso extra. Evitá discusiones familiares innecesarias.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se activa el plano económico: oportunidad de reajuste o negociación. Paciencia con temas del hogar, algo puede demorarse más de lo previsto.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Buen momento para conversaciones aclaratorias. Un mensaje o llamada trae alivio. En lo laboral, cuidá los detalles antes de entregar algo importante.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las emociones están más sensibles hoy. Conviene priorizar el descanso y evitar sobrecargas. Posible reconocimiento por un gesto que hiciste tiempo atrás.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Energía de avances y liderazgo. Te buscan para resolver algo complejo. En el amor, mayor entendimiento si dejás de lado el orgullo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día para organizar papeles o trámites. No te dejes llevar por la exigencia excesiva. Una charla sincera con alguien cercano trae tranquilidad.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Propuestas o invitaciones que conviene evaluar con calma. En lo afectivo, se abren espacios de diálogo y acuerdos. Evitá gastos impulsivos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición está particularmente afinada. Se destraba una situación económica o laboral. En el entorno familiar, alguien pide tu consejo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Movimiento y cambios de planes a último momento. Buen día para viajes cortos o gestiones pendientes. Cuidá los horarios y la organización.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Responsabilidades adicionales, pero con resultados positivos. Reconocimiento a tu esfuerzo. En lo personal, necesitás un espacio de calma.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas nuevas y proyectos en marcha. Excelente jornada para creatividad y trabajo en equipo. Una amistad reaparece con una propuesta interesante.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad te permite percibir algo importante en tu entorno. Cuidá el descanso y la alimentación. En el amor, gestos pequeños fortalecen el vínculo.

Horóscopo miércoles enero
Noticias relacionadas
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Último Momento
Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por los responsables

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por "los responsables"

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

Ovación
Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

Los Pumas 7s inician su pretemporada en Mar del Plata

Los Pumas 7's inician su pretemporada en Mar del Plata

Unión y Colón afrontarán la Copa Federación Femenina 2026

Unión y Colón afrontarán la Copa Federación Femenina 2026

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Trato hecho: Colón acordó la incorporación del goleador Alan Bonansea

Trato hecho: Colón acordó la incorporación del goleador Alan Bonansea

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe