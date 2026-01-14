Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 14 de enero

14 de enero 2026 · 07:10hs
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del miércoles 14 de enero

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Jornada de intensidad y decisiones firmes. En el trabajo, una situación te exige dar un paso al frente. En el amor, mejor evitar discusiones impulsivas y priorizar el diálogo.

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Buen día para ordenar temas económicos o cerrar acuerdos pendientes. En lo afectivo, mayor estabilidad y contención emocional. Necesitás tiempo de calma.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será clave: reuniones, mensajes o conversaciones definitorias. En el amor, aclarar malentendidos trae alivio. Atento al cansancio mental.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El foco del día pasa por lo emocional y lo familiar. En el trabajo, conviene avanzar en silencio y sin apuros. En el dinero, prudencia ante gastos impulsivos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Reconocimiento o validación por un esfuerzo reciente. En los vínculos, momentos de cercanía fortalecen el vínculo. Evitá tensiones por orgullo o inflexibilidad.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día productivo para organizar tareas, documentos o trámites. Tu capacidad de detalle será clave. En el amor, más comprensión y menos autoexigencia.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Necesidad de equilibrio entre trabajo, descanso y vida personal. En el dinero, decisión moderada que favorece el mediano plazo. En el amor, acuerdos y armonía.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intuición aguda y capacidad para resolver situaciones complejas. En el trabajo, se perfila un cambio positivo. En los afectos, apertura emocional y confianza.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Proyectos, viajes o estudios vuelven a cobrar impulso. En el ámbito laboral, contacto o propuesta interesante. En el amor, entusiasmo y libertad compartida.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Responsabilidades que avanzan con solidez. Buen momento para planificar metas a largo plazo. En el amor, estabilidad y proyectos compartidos.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas innovadoras y creatividad activa. En el trabajo, tu mirada diferente aporta soluciones. En los vínculos, necesitás espacio sin desconectarte afectivamente.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Día de introspección y sensibilidad elevada. En el trabajo, avanzar paso a paso será la mejor estrategia. En el amor, conexión profunda y apoyo mutuo.

