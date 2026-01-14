Independiente derrotó a San Martín sobre el final y se clasificó a la Copa Islas Malvinas

En el Fortín Rojinegro, Independiente de Oliva se llevó un triunfazo ante San Martín por 68-67. El goleador del encuentro fue Lautaro Berra por 16 puntos.

Independiente de Oliva dio la nota al vencer como visitante a San Martín de Corrientes, en el Fortín Rojinegro, por 68-67, con 16 puntos de Lautaro Berra, y de esta manera se clasificó para la Copa Islas Malvinas.

San Martín tuvo un gran arranque con un parcial de 10-2. Luego, el cuarto tuvo pasajes erráticos y de poca eficacia. Pese a que la diferencia en el score no era tan grande, el local se despegaba como el dominador del juego. El Rojinegro se quedó con el primero por la mínima, 18-17.

En la segunda mitad, Independiente tuvo tramos en los que supo tomar el control y pasó arriba (30-25). Los de Oliva terminaron mejor el cuarto por 37-33. En el dueño de casa se destacó Lucas Gargallo con nueve anotaciones, mientras que en el rival Francisco Conrradi y Fortunato Rolfi convirtieron siete tantos cada uno.

Tras el descanso, el ritmo del partido tuvo un bajón anímico sumado a la falta de efectividad, sin sorpresas y sin tomas de decisiones que cambien la propuesta. El conjunto de Martín González se mantenía favorable en el score. La visita se quedó con el tercero por 50-47 en un encuentro sin destellos y con poca diferencia que tantos en el que cualquiera de los dos, apretando un poco el acelerador, podía llevárselo.

En la mitad del último cuarto, el Santo lo dio vuelta 60-54 tras las apariciones de Franco Méndez y Víctor Fernández. Los dirigidos por Gabriel Revidatti arremetieron con todo y parecían llevarse el partido. Sin embargo, sobre el final, Patricio Tabarez metió un triple para que Independiente se lleve el triunfo por 68-67.

La figura del encuentro fue Lautaro Berra por 16 puntos. En la visita, se destacaron Francisco Conrradi con 13 y Enzo Filippetti con 12 tantos.