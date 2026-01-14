Circular sin espejos en la moto cuesta $70.000: el programa que permite evitar la multa en Santa Fe

Con “Vale por un espejo”, el municipio ofrece una alternativa educativa para regularizar la falta y reforzar la seguridad vial

"Vale por un espejo" en la moto, el nuevo programa de seguridad vial de la Municipalidad de Santa Fe destinado a conductores

“Vale por un espejo” : la Municipalidad de Santa Fe lanzó un nuevo programa de seguridad vial destinado a los conductores de motos, con el objetivo de reducir infracciones , mejorar la visibilidad en la conducción y prevenir siniestros viales .

La iniciativa comenzará a regir a partir del jueves 15 y se suma al ya implementado “Vale por un casco” , que mostró resultados positivos en los controles de tránsito.

Un programa que prioriza la prevención

El plan apunta a fomentar el uso de espejos retrovisores reglamentarios en motovehículos y promover la regularización inmediata del vehículo. Circular sin espejos representa una falta grave a la seguridad vial, ya que afecta directamente la visibilidad del conductor.

Actualmente, la multa por circular sin espejos asciende a $70.000, pero con este programa el municipio busca priorizar la concientización y la prevención por sobre la sanción económica.

Por qué se impulsa “Vale por un espejo”

La medida surge a partir de los controles viales realizados en los últimos meses. Según datos oficiales, durante diciembre se retuvieron más motos por falta de espejos que por falta de casco, una situación que encendió las alertas en el área de tránsito.

Ante este escenario, el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Santa Fe resolvió eximir del pago de la multa a quienes reciban su primera acta por circular sin espejos retrovisores.

Cómo acceder al beneficio

Para acceder a la exención de la multa, el infractor deberá:

Presentarse en el Tribunal de Faltas dentro del plazo de descargo .

dentro del . Solicitar formalmente el beneficio del programa “Vale por un espejo” .

. Presentar la factura oficial de compra de los espejos reglamentarios, a su nombre .

de los espejos reglamentarios, . Colocar los espejos al momento de retirar la moto retenida.

Cumplidos estos requisitos, el juez de Faltas podrá eximir el pago de la multa, incentivando así una conducta responsable y una medida clave para la prevención de accidentes de tránsito.

El antecedente: “Vale por un casco”

Otra de las políticas destacadas en materia de seguridad vial en Santa Fe es el programa “Vale por un casco”, aprobado por ordenanza y vigente desde octubre. Esta iniciativa logró reducir significativamente las infracciones por circular sin casco.

De acuerdo a cifras municipales, en diciembre se retuvieron 1.500 motos por no usar casco, una baja considerable en comparación con meses anteriores, aunque aún por debajo de las 1.900 motos retenidas por falta de espejos.

Fotomultas a motociclistas

Además, desde el 1 de noviembre, la Municipalidad de Santa Fe comenzó a confeccionar infracciones mediante fotomultas a motociclistas, a partir de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Este acuerdo amplía el alcance de los dispositivos de control que ya funcionan en distintos puntos de la ciudad.

Con estas acciones, el municipio refuerza su estrategia de educación vial, control y prevención, buscando mejorar la seguridad en las calles de Santa Fe y reducir la cantidad de siniestros viales protagonizados por motos.

• LEER MÁS: El 50% de los motociclistas a los que se les secuestró el rodado canjeó la multa por la compra de un casco