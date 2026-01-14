Uno Santa Fe | Ovación | Quimsa

Quimsa se hizo fuerte en Misiones y volvió al triunfo ante Oberá

La Fusión se impuso 74-72 como visitante en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, cerró su gira con una victoria clave y se recuperó en la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

14 de enero 2026 · 08:22hs
Quimsa se hizo fuerte en Misiones y volvió al triunfo ante Oberá

Quimsa consiguió un triunfo de enorme valor en la Liga Nacional de Básquetbol al vencer a Oberá Tenis Club por 74 a 72 en Misiones. El equipo dirigido por Leandro Ramella supo manejar los momentos del partido, resistió la reacción del local en el cierre y se llevó una victoria que impacta tanto en lo anímico como en la tabla de posiciones.

La gran figura de la noche fue Brandon Robinson, decisivo en los instantes finales y máximo anotador del juego con 22 puntos, además de 3 asistencias.

Arranque trabado y primera ventaja santiagueña

El partido comenzó con cuatro minutos erráticos para ambos equipos, con bajo goleo y poca fluidez ofensiva. Recién con los aportes de Figueredo y Johnson, Quimsa logró destrabar el juego y tomar la primera ventaja. Oberá no encontró precisión y la visita aprovechó para estirar diferencias con Sam Freeman y Matías Solanas lanzando desde el perímetro, cerrando el primer cuarto arriba 21-14.

Oberá reaccionó, pero Quimsa se fue arriba al descanso

En el segundo segmento, Agustín Brocal abrió el camino para el local con cinco puntos consecutivos, pero la Fusión respondió rápido con Lema y Freeman para sostener el liderazgo. Sobre el cierre del primer tiempo, Bird achicó la brecha para el Celeste y dejó el marcador apretado. Quimsa se fue al entretiempo arriba por la mínima: 38-36.

Un tercer cuarto clave para la Fusión

Tras el descanso largo, Quimsa mostró su mejor versión. Brandon Robinson encendió la ofensiva con dos triples y tres libres, acompañado por Johnson, para llevar la diferencia a la máxima del partido: 54-40 a falta de 6’15”. Oberá reaccionó con un parcial de 7-0 impulsado por Brocal y Sansimoni, pero la visita volvió a cerrar mejor el cuarto con Solanas desde larga distancia y el buen trabajo de Lema, dejando el tablero 66-54 de cara al último período.

Cierre ajustado y festejo visitante

En el tramo final, Oberá buscó la remontada con Azpilicueta y Sansimoni, empujado por su gente, pero Quimsa resistió con inteligencia y se apoyó nuevamente en Robinson para sostener la ventaja. Con un cierre errático de ambos lados, la Fusión selló un triunfo ajustado pero merecido por 74 a 72.

Además de los 22 puntos de Robinson, se destacaron los aportes de Matías Solanas y Sam Freeman, ambos con 12 unidades. En el local, Agustín Brocal fue el máximo anotador con 19.

Con este resultado, Quimsa quedó con récord 10-8 y ya piensa en su próximo compromiso: el sábado recibirá a Regatas de Corrientes, con la confianza renovada tras una victoria clave fuera de casa.

Quimsa Misiones Oberá
Noticias relacionadas
rally dakar: buena etapa de luciano benavides, que le pisa los talones al lider en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

ricardo centurion volvera a jugar en el futbol argentino tras su paso por bolivia

Ricardo Centurión volverá a jugar en el fútbol argentino tras su paso por Bolivia

El gobernador Pullaro visitó el club Los Canarios de barrio Los Troncos.

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

El goleador lagunero Juan Fernández jugará en Francia.

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Lo último

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Último Momento
Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

El Profe Medei sobre el Festival de Guadalupe: Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis

El "Profe" Medei sobre el Festival de Guadalupe: "Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis"

Cambios en los viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Cambios en los viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Ovación
Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años