Quimsa se hizo fuerte en Misiones y volvió al triunfo ante Oberá

La Fusión se impuso 74-72 como visitante en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, cerró su gira con una victoria clave y se recuperó en la Liga Nacional.

Quimsa consiguió un triunfo de enorme valor en la Liga Nacional de Básquetbol al vencer a Oberá Tenis Club por 74 a 72 en Misiones. El equipo dirigido por Leandro Ramella supo manejar los momentos del partido, resistió la reacción del local en el cierre y se llevó una victoria que impacta tanto en lo anímico como en la tabla de posiciones.

La gran figura de la noche fue Brandon Robinson, decisivo en los instantes finales y máximo anotador del juego con 22 puntos, además de 3 asistencias.

Arranque trabado y primera ventaja santiagueña

El partido comenzó con cuatro minutos erráticos para ambos equipos, con bajo goleo y poca fluidez ofensiva. Recién con los aportes de Figueredo y Johnson, Quimsa logró destrabar el juego y tomar la primera ventaja. Oberá no encontró precisión y la visita aprovechó para estirar diferencias con Sam Freeman y Matías Solanas lanzando desde el perímetro, cerrando el primer cuarto arriba 21-14.

Oberá reaccionó, pero Quimsa se fue arriba al descanso

En el segundo segmento, Agustín Brocal abrió el camino para el local con cinco puntos consecutivos, pero la Fusión respondió rápido con Lema y Freeman para sostener el liderazgo. Sobre el cierre del primer tiempo, Bird achicó la brecha para el Celeste y dejó el marcador apretado. Quimsa se fue al entretiempo arriba por la mínima: 38-36.

Un tercer cuarto clave para la Fusión

Tras el descanso largo, Quimsa mostró su mejor versión. Brandon Robinson encendió la ofensiva con dos triples y tres libres, acompañado por Johnson, para llevar la diferencia a la máxima del partido: 54-40 a falta de 6’15”. Oberá reaccionó con un parcial de 7-0 impulsado por Brocal y Sansimoni, pero la visita volvió a cerrar mejor el cuarto con Solanas desde larga distancia y el buen trabajo de Lema, dejando el tablero 66-54 de cara al último período.

Cierre ajustado y festejo visitante

En el tramo final, Oberá buscó la remontada con Azpilicueta y Sansimoni, empujado por su gente, pero Quimsa resistió con inteligencia y se apoyó nuevamente en Robinson para sostener la ventaja. Con un cierre errático de ambos lados, la Fusión selló un triunfo ajustado pero merecido por 74 a 72.

Además de los 22 puntos de Robinson, se destacaron los aportes de Matías Solanas y Sam Freeman, ambos con 12 unidades. En el local, Agustín Brocal fue el máximo anotador con 19.

Con este resultado, Quimsa quedó con récord 10-8 y ya piensa en su próximo compromiso: el sábado recibirá a Regatas de Corrientes, con la confianza renovada tras una victoria clave fuera de casa.