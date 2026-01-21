Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 21 de enero

21 de enero 2026 · 07:10hs
Horóscopo Acuario

UNO Santa Fe

Horóscopo Acuario

Horóscopo del miércoles 21 de enero

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día te pide actuar con calma y estrategia. En lo laboral, evitá discusiones y priorizá el diálogo. Buen momento para ordenar pendientes.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se abren oportunidades para pensar a futuro. Proyectos, estudios o viajes comienzan a tomar forma. Confiá en tu constancia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las emociones se intensifican y te invitan a cerrar ciclos. Día propicio para soltar preocupaciones y evitar gastos innecesarios.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las relaciones toman protagonismo. El diálogo sincero será clave para fortalecer vínculos y aclarar malentendidos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El trabajo y la salud requieren atención. Organizá tu rutina y no te sobrecargues. Pequeños cambios traen grandes mejoras.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La creatividad y el romance se activan. Es un buen día para disfrutar, expresarte y conectar con lo que te da placer.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El foco está en el hogar y la familia. Resolver asuntos pendientes te dará mayor tranquilidad emocional.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La comunicación fluye. Buen momento para reuniones, acuerdos y charlas importantes. Medí tus palabras para evitar tensiones.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las finanzas y la autoestima están en primer plano. Reconocé tu esfuerzo y evitá compararte con los demás.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Con el Sol recién ingresado en Acuario, es momento de balance y reflexión. Pensá en nuevos objetivos personales.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Comienza tu temporada solar. Sentís un impulso renovador para afirmarte y tomar decisiones importantes.__IP__

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Necesitás bajar el ritmo y escuchar tu intuición. El descanso y la introspección te ayudarán a recuperar energía.

Horóscopo miércoles enero
Noticias relacionadas
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Último Momento
Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Ovación
Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"