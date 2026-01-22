Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 22 de enero

22 de enero 2026 · 07:31hs
Horóscopo del jueves 22 de enero de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día te impulsa a replantear metas y objetivos. Escuchá consejos valiosos y evitá decisiones apresuradas. En el plano emocional, buscá equilibrio.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El trabajo y la vocación toman protagonismo. Podés recibir una propuesta interesante si mantenés una actitud flexible. Cuidá el descanso.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Buen momento para expandir horizontes. Estudios, viajes o nuevos proyectos te devuelven el entusiasmo. Confiá en tu intuición.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones se profundizan. Día ideal para ordenar finanzas compartidas y soltar cargas del pasado que ya no suman.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las relaciones requieren atención. Escuchar al otro y buscar acuerdos fortalece vínculos importantes.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El trabajo y la salud necesitan equilibrio. Organizá prioridades y evitá exigirte de más. Pequeños cambios mejoran tu bienestar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La creatividad y el romance se activan. Permitite disfrutar más y expresar lo que sentís sin miedo.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El hogar y la familia concentran tu energía. Buen día para resolver temas pendientes desde el diálogo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu comunicación está afilada. Ideal para reuniones, acuerdos y trámites. Cuidá las palabras para evitar malentendidos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las finanzas y el valor personal toman protagonismo. Reconocé tu esfuerzo y ordená gastos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu energía personal se potencia. Es un buen día para afirmarte y tomar decisiones importantes.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Necesitás bajar el ritmo y escuchar tu intuición. El descanso te ayudará a recargar energías.

