Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 27 de enero

27 de enero 2026 · 07:04hs
Horóscopo Acuario

UNO Santa Fe

Horóscopo Acuario

Horóscopo del martes 27 enero de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Día ideal para avanzar con decisiones que venías postergando. En lo laboral, se abren oportunidades si actuás con determinación.

horoscopo.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El martes pide paciencia y orden. Buen momento para revisar gastos y evitar compras impulsivas. En lo afectivo, buscá calma.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será clave. Conversaciones importantes pueden destrabar situaciones pendientes. Escuchá tanto como hablás.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán intensas. Es un buen día para cuidar tu bienestar y no absorber problemas ajenos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El trabajo y las responsabilidades ocupan un lugar central. Organizate bien para no sobrecargarte.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La creatividad y el disfrute se activan. Ideal para dedicar tiempo a hobbies, romance o actividades que te motiven.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El hogar y la familia toman protagonismo. Resolver un tema pendiente traerá tranquilidad emocional.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Buen día para trámites, estudios y acuerdos. Tu palabra tendrá peso, pero evitá imponer tu punto de vista.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las finanzas y la autoestima están en primer plano. Valorá tu esfuerzo y evitá compararte con los demás.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es un día clave para afirmarte y avanzar con proyectos personales. Confianza y constancia serán la clave.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Necesitás bajar un cambio y escuchar tu intuición. No todo se resuelve de inmediato: dale tiempo a los procesos.__IP__

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los vínculos y proyectos compartidos traen buenas noticias. El apoyo de amigos será fundamental.

Horóscopo enero martes
Noticias relacionadas
Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados por EPE para este martes

Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Último Momento
Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados por EPE para este martes

Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Ovación
Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Estalla el caso Neris en Colón: Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA

Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"