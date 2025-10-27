Uno Santa Fe | Información General | mejoras

Impuesto a las Ganancias: los detalles de las mejoras del régimen de reducción de anticipos

A través de la Resolución General 5778/25, el organismo dispuso que las sociedades ahora también podrán solicitar la reducción desde el 3° anticipo

27 de octubre 2025 · 10:26hs
Impuesto a las Ganancias: los detalles de las mejoras del régimen de reducción de anticipos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica los parámetros para que las sociedades puedan solicitar la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias.

La medida establece que podrán solicitarlo:

* Desde el 1° anticipo, cuando se considere que la suma total a ingresar en tal concepto superará en más del 40% el importe estimado de la obligación.

* Desde el 3° anticipo, cuando se considere que la suma total a ingresar superará en más del 25% el importe estimado de la obligación.

* Desde el 5° anticipo, en el resto de los casos.

Por otra parte, se actualizaron los montos mínimos que determinan si una solicitud de opción de reducción será sometida a controles especiales. Para contribuyentes de alta significación fiscal, el umbral de la base de cálculo se eleva a $250 millones, mientras que para el resto será de $200 millones.

Además, a partir de marzo de 2027 estos importes se actualizarán anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

De esta manera, el organismo brinda mayor flexibilidad para la solicitud de reducción a través de la adecuación de los parámetros al contexto económico actual, promoviendo mayor equidad y eficiencia administrativa.

mejoras Impuesto a las Ganancias Arca
Noticias relacionadas
Javier Milei

Javier Milei: "El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

Cristian Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Subas de hasta el 35% en las acciones argentinas en Wall Street

Subas de hasta el 35% en las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria libertaria

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"