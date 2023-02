Juicio Político a la Corte: en una ajustada votación se aprobó la admisibilidad de los pedidos de destitución

Además, la Coalición Cívica (CC) aclaró que estaba de acuerdo con el juicio político pero solo contra el juez Lorenzetti, impulsado con un proyecto propio, aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo, reportó la Agencia Télam.

Los representantes del bloque del FdT propusieron en la resolución, que finalmente se impuso, admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los 14 expedientes que se tramitan en la comisión.

A continuación, el interbloque JxC presentó su propuesta de inadmisibilidad en la que señaló que "el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez".

Sin embargo, los dos integrantes de la Coalición Cívica, Juan López y Paula Oliveto, presentaron una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada.

Durante el debate de hoy, el diputado nacional oficialista Leopoldo Moreau señaló que "la Corte Suprema asume facultades que no le son propias" y que "ese es el verdadero golpe de Estado".

El legislador salió así al cruce de las argumentaciones de López, quien había señalado que el proceso en curso contra los cuatro miembros de la Corte "debilita la democracia".