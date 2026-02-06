Uno Santa Fe | Información General | Brasil

La abogada detenida en Brasil por gestos racistas grabó un video: "Estoy muerta de miedo"

Agostina Páez detenida en Brasil, compartió una publicación en redes sociales en la que anuncia: “Se están vulnerando todos mis derechos”

6 de febrero 2026 · 11:12hs
La argentina Agostina Páez está detenida en Brasil por gestos racistas

La argentina Agostina Páez está detenida en Brasil por gestos racistas

La joven santiagueña, Agostina Páez, la abogada de 29 años que permanece retenida por orden judicial y con una tobillera electrónica en Brasil por hacer gestos racistas, difundió en las últimas horas un video en el que describe su estado actual: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”, confió.

De acuerdo a medios nacionales, la mujer recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga”, pese a que está controlada por una tobillera electrónica y sostiene que se encuentra “a disposición de la Justicia desde el día uno”. “Se están vulnerando todos mis derechos”, aseguró en su mensaje emitido en Tik Tok.

“Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, sostuvo.

El episodio que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero, cuando Páez compartía una salida con sus amigas. Tras un conflicto a la hora de pagar la cuenta, ella se refirió a los mozos con expresiones ofensivas, simulando un mono.

La mujer había explicado que su reacción fue inapropiada, pero que se produjo como respuesta a partir de ser agredida por el personal del bar, quienes se reían de ella y sus amigas mientras “se agarraban los genitales”, detalló el sitio Todo Noticias (TN).

En las últimas horas, el Juzgado Penal N.º 37 de Río de Janeiro decidió hacer lugar al pedido de la fiscalía, que había solicitado la prisión preventiva de la abogada –imputada por injuria racial– por la posible intimidación a los testigos y por riesgo de fuga.

Según la resolución a la que pudo acceder TN, “la imputada en libertad, en el presente momento, generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente a las víctimas, para que no presten sus respectivos testimonios ante la justicia de manera imparcial”.

Asimismo, el documento indica que la acusada podría abandonar el país, lo cual “acarrearía consecuencias sumamente perjudiciales para el establecimiento de la verdad real”.

Además, señalaron que los relatos de las víctimas fueron corroborados por las declaraciones de testigos, junto al monitoreo de imágenes de las cámaras de seguridad.

En la denuncia también se detalla que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar.

Con respecto a este dato, señalaron que los mozos del lugar que fueron agredidos en la calle le advirtieron a la abogada que esa conducta constituía un delito en Brasil.

A pesar de tener esa información, la abogada, siempre según la denuncia, se dirigió a la cajera del bar para decirle “mono” y hacer gestos simulando el animal.

La Justicia de Brasil dio por cerrada la investigación

La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero porque entendió que existían las pruebas suficientes para fallar a favor de los trabajadores del bar.

Los fiscales afirmaron que los hechos de Páez “extrapolaron cualquier contexto de discusión o malentendido, golpeando directamente a la víctima con delitos de manera peyorativa y discriminatoria”.

En Brasil, los gestos o insultos racistas tienen una tolerancia social y legal nula. A diferencia de Argentina, donde estos actos suelen terminar en multas o mediaciones, en el país vecino son delitos penales con cumplimiento efectivo de prisión.

Brasil video abogada tobillera gestos racistas
Noticias relacionadas
Anmat prohibió diversos productos de cosmética

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Atención si se recibe una transferencia por error

Alerta por "transferencia por error": la estafa que apela a la buena fe y busca una "mula"

Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer

Día Mundial contra el Cáncer 2026: por qué se conmemora hoy 4 de febrero

Petróleo, oro y plata, funcionan como termómetros del riesgo global

Petróleo, oro y metales: suben los activos y las materias primas claves por tensiones geopolíticas

Lo último

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Último Momento
El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera

"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

Ovación
Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

Villa Dora se impuso con autoridad en el inicio de la fecha 4

Villa Dora se impuso con autoridad en el inicio de la fecha 4

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Policiales
Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco