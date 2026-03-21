Todo definido para la Copa Santa Fe de fútbol 2026: comienza el 3 de mayo

La Federación Santafesina de Fútbol ya sorteó el fixture de la Copa Santa Fe de fútbol masculino 2026, edición que tendrá su comienzo el domingo 3 de mayo y que contará con los equipo de AFA.

Unión de Santa Fe es el campeón defensor, ya que se consagró en la edición 2025.

En el transcurso del primer fin de semana del mes de mayo, y con la disputa de los juegos de ida de 19 series de eliminación directa, se pondrá en marcha la edición 2026 de la Copa Santa de Fútbol Masculino, el campeonato que reúne a los mejores equipos de todo el territorio provincial y que en la temporada pasada quedó en manos de Unión tras la recordada final en el 15 de Abril.

Si bien resta más de un mes para el comienzo de la Copa, este viernes desde la Federación Santafesina de Fútbol dieron a conocer la conformación de las llaves de la primera etapa, como así también las fechas de disputa y el momento exacto en el que irán ingresando los clubes que ingresen desde la Copa Federación y los torneos de AFA.

Dos elencos de la Liga Santafesina en la primera etapa

La Liga Santafesina de Fútbol tendrá dos representantes en la primera etapa del torneo, como son Colón de San Justo y Sanjustino. Para el Conquistador el primer rival será Sarmiento de Margarita, mientras que el Matador lo hará con Polideportivo Llambi Campbell. El subcampeón del Clausura se medirá el primer partido el 3 de mayo en calidad de visitante en el departamento Vera, mientras que el campeón del Apertura 2025, lo hará primero en el Coloso del Oeste, y luego, lo hará de visitante en el norte del departamento La Capital. La segunda fase se jugará el 24 y 31 de mayo, los ganadores de la primera instancia.

image Colón de San Justo debutará ante Sarmiento de Margarita en la Copa Santa Fe 2026.

Los 19 conjuntos que resulten ganadores de cada una de estas llaves accederán a una segunda etapa a disputarse también con el formato de ida y vuelta durante los fines de semana del 24 y el 31 de mayo. Respecto de la tercera etapa de la Copa Santa Fe 2026, la misma está prevista para el mes de junio, también con el formato de partido y revancha entre el 21 y el 28 del sexto mes de año.

A los 10 equipos que lleguen a esta instancia, se sumarán los 8 conjuntos que disputaron cuartos de final de la Copa Federación, incluyendo a Ciclón Racing y Náutico El Quillá como representantes de la capital provincial.

También comenzarán a jugar la Copa Santa Fe los elencos santafesinos que juegan en torneos de ascenso organizado por la AFA, incluyendo a Atlético Rafaela, 9 de Julio, Sportivo Las Parejas, Central Córdoba, Argentino y Leones de Rosario. En el armado del campeonato, quedó establecido que en esta etapa chocarán el 9 de Rafaela con el DF Sarmiento de la Liga Esperancina y Unión de Arroyo Seco con Argentino de Rosario. Serán en total 12 los elencos que avancen a la fase de octavos de final.

En octavos de final, que se jugará con el mismo formato que el resto del torneo entre el 12 y el 19 de julio, se dará el debut de los cuatro clubes más grandes que tiene la provincia de Santa Fe.

image Sanjustino será el otro representante de la Liga Santafesina en la primera etapa y será ante Llambi Campbell.

El vigente campeón Unión, Colón, Newell’s y Rosario Central iniciarán una nueva participación en la Copa Santa Fe, torneo que volverán a afrontar con sus planteles de reserva de AFA como se ha vuelto una sana costumbre en el último tiempo para seguir fogueando a sus jóvenes promesas en el interior del territorio provincial.

Los ocho equipos que consigan avanzar a cuartos de final disputarán sus partidos entre el 2 y el 9 de agosto, mientras que las semifinales se jugarán entre el 30 del mismo mes y el 6 de septiembre. Finalmente, quedó establecido que la gran final volverá a jugarse en dos partidos, siendo el 11 y el 18 de octubre la fecha fijada para la coronación del gran ganador que dejará la edición 2026.

Como es habitual, los ganadores de cada una de las series en las diferentes etapas recibirán un importante premio económico de parte de la organización con el apoyo de la Lotería de Santa Fe.

El fixture de la primera etapa de la Copa Santa Fe de fútbol

Los cruces de la primera ronda son los siguientes: Atlético y Tiro de Reconquista con Huracán de Villa Ocampo, Recreativo de Villa Guillermina con Romang FC, Atlético Tostado con Ferrocarril de Vera, Libertad de Sunchales con Unión de San Guillermo y Sarmiento de Margarita con Colón de San Justo.

Además, estarán jugando Jorge Newbery de Gálvez con Central San Carlos, Sanjustino con Polideportivo Llambi Campbell, Polideportivo Videla con Atlético Irigoyense, Juventud de Esperanza con Ferrocarril del Estado de Rafaela, Everton de Cañada de Gómez con Atlético San Jorge, Club Piamonte con Atlético Carcarañá y Villa Felisa de San Lorenzo con Atlético Timbuense,

Finalmente, cruzarán Club Maciel con Defensores de Villa Cassini de Capitán Bermúdez, Club Pablo VI de Rosario con Empalme Central, Argentino de Fighera con Unión y Sociedad Italiana, Studebaker de Villa Cañás con Independiente de Bigand, Los Andes de Alcorta con Unión y Cultura de Murphy, Unión Deportivo Los Molinos con Independiente de Chañar Ladeado y Arteaga FC con El Porvenir del Norte.