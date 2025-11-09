Uno Santa Fe | Información General | gobernadores

La Casa Rosada retoma esta semana el diálogo con gobernadores por el Presupuesto y las tres reformas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirán este lunes a dos mandatarios por los cambios en materia laboral, impositiva y del Código Penal.

9 de noviembre 2025 · 12:34hs
La Casa Rosada retoma esta semana el diálogo con gobernadores por el Presupuesto y las tres reformas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirán este lunes a dos gobernadores para la negociación encargada por el presidente Javier Milei para avanzar con las reformas laboral, impositiva y del Código Penal.

Según publicó Noticias Argentinas, este lunes Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) serán los próximos dos mandatarios provinciales que visitarán Casa Rosada en lo que configura la primera ronda preliminar de diálogo.

En Casa Rosada ronda la idea de coordinar una nueva foto con la veintena de representantes de las provincias, similar a la que fue convocada por Guillermo Francos y Lisandro Catalán, y el mandatario libertario, pero aclaran que se dará luego de que culminen los intercambios bilaterales con cada uno de ellos.

En la agenda figura la visita del salteño Gustavo Saénz y si bien los primeros contactos telefónicos con el resto de los aliados fueron cursados, aún resta formalizar un encuentro.

Entre los próximos encuentros programados, podrían visitar Balcarce 50 Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros

La idea del Poder Ejecutivo es aceitar los vínculos con las provincias para atender los reclamos puntuales que le permitan conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas laboral, tributaria y penal durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 31 de diciembre.

Para eso, el pasado viernes, Adorni y Santilli recibieron al chubutense Ignacio Torres y al catamarqueño Raúl Jalil, quienes se llevaron el compromiso de que los acuerdos trazados con los funcionarios salientes se respetarán, aunque reclamaron la redacción de las reformas para empezar a estudiarlas.

gobernadores diálogo Manuel Adorni Javier Milei
