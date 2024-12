La icónica serie Los Simpson cumple jóvenes 35 años

Es imposible no encontrar en cualquier conversación una referencia a Los Simpson . La serie animada creada por Matt Groening no solo marcó generaciones, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que sigue vigente 35 años después de la emisión de su primer episodio .

Ayudante de Santa, la primera de los Simpson

El episodio que debía inaugurar la serie, el de la niñera malvada, fue retrasado debido a problemas en la animación, y en su lugar, el especial navideño “Simpsons Roasting on an Open Fire” (cuando la familia adopta a Ayudante de Santa) se convirtió en el primero en salir al aire hace exactamente 35 años por la cadena Fox.

Los Simpson Ayudante de Santa Homero 35 años .jpg

Aquel episodio presentó al mundo a la familia más disfuncional y querida de la televisión, sentando las bases de lo que sería una comedia repleta de ironía, perspicacia y corazón.

A lo largo de estas tres décadas y media, Los Simpson se adaptó a los tiempos, convirtiéndose en un espejo satírico de la sociedad estadounidense. Sus guiones, cargados de referencias pop y diálogos hilarantes, además de risas, son impecables críticas mordaces sobre la política, la cultura y los valores contemporáneos.

Algunos de los mejores episodios de Los Simpson

El enemigo de Homero

Frank Grimes es un empleado correctísimo, perseverante y repleto de logros académicos que no puede tolerar cómo alguien como Homero tiene una vida “perfecta”, sin problemas ni apuros pese a su mediocridad intelectual.

Los Simpson el enemigo Homero .jpg

Lisa, la vegetariana

Lisa suele plantear varios interesantes debates en la serie. Cuando decide convertirse en vegetariana, ella está dispuesta a obligar al resto a seguir su camino. Sin embargo, tras sabotear una parrillada de su padre, comprende que la tolerancia es primordial, gracias al consejo de Paul y Linda McCartney. Porque, como dijo Troy McClure, “si una vaca pudiera te comería a ti y a todos tus seres queridos”.

Los Simpson Lisa vegetariana 35 años .jpg

La última tentación de Homero

Oh Margo, llegaste a mi vida volando y te quité las alas… Homero experimenta sentimientos por su nueva compañera de trabajo en la planta nuclear. La inesperada situación pone en jaque su relación con Marge, debido a que Margo parece ser su verdadera alma gemela.

Los Simpson Maggi tentación Homero .jpg

Cabo de miedosos

Bob Patiño está dispuesto a cobrar venganza por Bart, lo que obliga a la familia Simpson a cambiar su identidad a Thompson y mudarse al lago del terror.

Pese a las múltiples referencias al cine de terror y un cierre con una secuencia de ópera, los productores tuvieron problemas para llegar a los 22 minutos, por lo que extendieron alguna que otra escena. Sí, por eso ves a Bob pegándose con un rastrillo durante casi 30 segundos.

Los Simpson cabo miedoso Bob Patiño .jpg

El oso de Burns

Siempre es un lujo cada aparición del Sr. Burns, más cuando se trata de su complicado pasado. Un sueño y su festejo de cumpleaños (con Los Ramones incluidos) le traen recuerdos de su oso Bobo, el cual abandonó de pequeño.

Por esas cosas del destino, el peluche había llegado a manos de Maggie y tanto Burns como Smithers hacen todo lo posible para quitárselo.

Los Simpson Maggi oso Burns .jpg

Y con Maggie son tres

En una reunión familiar, Homero revela cómo fue la llegada de la pequeña Maggie, quizás la más ignorada del clan. Pero la charla trae a colación lo que tuvo que abandonar, justo cuando se sentía en el mejor momento de su vida. Imposible no llorar con el tierno “Do it for her” del final.

Los Simpson Maggi.jpg

Homero y la Venus de gelatina

Homero lleva a Marge a una convención de golosinas, pero una venus de gelatina le trae problemas inesperados cuando la niñera lo acusa de acoso sexual.

El capítulo es un reflejo de cómo los medios de comunicación (y hoy, las redes sociales) tratan un tema tan delicado, incluso al límite de la banalización. “Y lo último del gran escándalo, Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que le da poderes sexuales”, asegura un periodista.

Los Simpson Maggi Venus jalea gelatina .jpg

Gags por doquier, referencias desde “Star Trek”, pasando por “Batman” y hasta Hannibal Lecter, y muchos personajes de películas. Difícil elegir un solo diálogo de esta genial serie contemporánea.