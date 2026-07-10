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Unión empieza a mostrar su nueva cara en un amistoso ante Ben Hur en el 15 de Abril

Unión disputará este sábado un amistoso ante Ben Hur. Será la primera prueba del semestre con varios juveniles buscando un lugar y el DT analizando qué falta

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 14:25hs
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Unión empieza a mostrar su nueva cara en un amistoso ante Ben Hur en el 15 de Abril

prensa Unión

Después de varias semanas de trabajos físicos y tácticos, llegó el momento de empezar a sacar conclusiones dentro de la cancha. Unión disputará este sábado por la mañana su primer amistoso de pretemporada ante Ben Hur de Rafaela en el estadio 15 de Abril.

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Una jornada que servirá para que Leonardo Madelón comience a evaluar el funcionamiento de cara al segundo semestre. La actividad estará dividida en dos encuentros, con el primero programado para las 9.30. Allí, el entrenador apostaría por una formación que, por el momento, aparece como la base, aunque con modificaciones inevitables a partir de las salidas de Rafael Profini y Mateo Del Blanco, quienes continuarán sus carreras en el fútbol europeo.

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Primeros movimientos de Unión

Uno de los focos estará puesto en Bruno Pittón, que dejó atrás la lesión en la rodilla y volvería a sumar minutos, una noticia más que positiva para Madelón, que recupera una alternativa importante en un sector donde Del Blanco dejó la vacante.

Además, existe la posibilidad de que Mauro Luna Diale tenga sus primeros minutos en esta nueva etapa con la camiseta tatengue. Si bien su regreso todavía no fue oficializado por el club, el cuerpo técnico analiza incluirlo en alguno de los dos ensayos para comenzar a darle ritmo futbolístico.

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Como suele ocurrir en este tipo de compromisos, también habrá espacio para varios pibes de las inferiores, como Lucas Ayala, Emilio Giaccone y Tomás Fagioli, entre otros. Madelón aprovechará la jornada para observar de cerca a los juveniles y evaluar qué alternativas pueden aportar al plantel profesional. Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en el mercado de pases. Con una sola incorporación hasta el momento y varias bajas que obligaron a reacomodar el plantel, el entrenador aguarda novedades sobre los refuerzos que considera necesarios para cubrir los puestos vacantes y elevar la competitividad del equipo.

Unión Ben Hur amistoso
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